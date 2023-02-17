經濟
香港地產

發展商先求量追去年失地

【明報專訊】本港與內地恢復全面通關，在復常效應帶動下，樓市氣氛踏入2023年起已見明顯起色，惟現時距離全面大旺市，仍存相當距離，以會德豐藍田KOKO ROSSO為例，昨日以折實均呎1.79萬元首推88伙，較2020年推出的第1期KOKO HILLS的首批折實均呎低約一成；業界分析指，現時樓市屬回穩復蘇的初個階段，發展商在新盤開價策略上，仍需要「摸着石頭過河」，首推單位須以具市場競爭力的價錢登場，藉以先行催谷銷量。

中原陳永傑：

開價「摸着石頭過河」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，昨日開價的會德豐藍田KOKO ROSSO，以及即將開價的新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期，同為市場最新焦點樓盤，亦同屬相關發展項目的後續期數，由於現時只屬樓市「復常初階」，發展商要搶佔市場購買力，在開價上需要「摸着石頭過河」，須以具市場競爭力的價錢，推出首批單位吸引買家注意。

值得留意，去年受第五波疫情大爆發、美國加息等因素影響，全年一手僅錄約9200餘宗，為2013年一手銷售新例實施後的按年新低。陳永傑認為，發展商以具市場競爭力價錢開盤的另一盤算，正是要「先求（銷）量」，以追回去年在賣樓數量上的「失地」。他並估計，KOKO ROSSO、NOVO LAND第2B期稍後加推單位時，每張價單將有1%至2%的溫和加幅，料大幅加價機會不高。

[香港地產]

相關字詞﹕NOVO LAND第2B期 全面通關

上 / 下一篇新聞

KOKO ROSSO均呎1.8萬 1房554萬起 今年新盤頭炮 較兩年半前1期首批呎價低一成
KOKO ROSSO均呎1.8萬 1房554萬起 今年新盤頭炮 較兩年半前1期首批呎價低一成
飛鵝山道三號開齋 1號屋1.7億易手
飛鵝山道三號開齋 1號屋1.7億易手
沙田馬鞍山荃灣半月二手齊錄百宗成交
沙田馬鞍山荃灣半月二手齊錄百宗成交
恒地中環地王項目今料過關
恒地中環地王項目今料過關
靄華押業相關人士1880萬購好運中心舖
靄華押業相關人士1880萬購好運中心舖
渣打多賺34%遜預期 回購增至78億 洪丕正看好收入續升 料內房最差已過
渣打多賺34%遜預期 回購增至78億 洪丕正看好收入續升 料內房最差已過
股息率僅2厘 落後港英銀行股
股息率僅2厘 落後港英銀行股
東亞純利跌17% 內房累貸款撥備59億
東亞純利跌17% 內房累貸款撥備59億
珠寶鑽石展獲逾2300企參展
珠寶鑽石展獲逾2300企參展
港府完成發售首批8億代幣化綠債
港府完成發售首批8億代幣化綠債
兗煤澳洲：受煤炭限價影響
兗煤澳洲：受煤炭限價影響
恒指終止四連跌 21000關未企穩 分析：留意能否守穩20400點才部署
恒指終止四連跌 21000關未企穩 分析：留意能否守穩20400點才部署
傳增派息比率帶動 三大中資電訊股破頂
傳增派息比率帶動 三大中資電訊股破頂
中證監澄清新指引 耀才恢復內地客交易
中證監澄清新指引 耀才恢復內地客交易
匯豐上調內地今年經濟增長預測至5.6%
匯豐上調內地今年經濟增長預測至5.6%
港宏利去年新業務價值跌27% 擬美加回購5570萬股 規模縮四成
港宏利去年新業務價值跌27% 擬美加回購5570萬股 規模縮四成
內房「接力貸」升級 伙子女共同借貸可還款至百歲
內房「接力貸」升級 伙子女共同借貸可還款至百歲
亞洲私募股權前景審慎樂觀
亞洲私募股權前景審慎樂觀
裕承科金伙OSL戰略合作
裕承科金伙OSL戰略合作
內地人萬億吸美政府機構債 沽美國債套983億 尋求更高收益率
內地人萬億吸美政府機構債 沽美國債套983億 尋求更高收益率
美PPI按月升0.7%超預期
美PPI按月升0.7%超預期
比特幣撲2.5萬美元 半年高
比特幣撲2.5萬美元 半年高
富達逆市增聘4000人 集中客服及技術職位
富達逆市增聘4000人 集中客服及技術職位
張兆聰：大巿飈後升幅收窄 聯想破位可吼
張兆聰：大巿飈後升幅收窄 聯想破位可吼
方保僑：人工智能掀爭霸戰
方保僑：人工智能掀爭霸戰
植耀輝：收息股選擇多 領展勿急撈底
植耀輝：收息股選擇多 領展勿急撈底
技術取勝：歐舒丹料21.5元沽壓大
技術取勝：歐舒丹料21.5元沽壓大
盧駿匡：倘公用股顯著做好 屬短期見頂信號
盧駿匡：倘公用股顯著做好 屬短期見頂信號
劉思明：AIGC概念考驗投資者想像力
劉思明：AIGC概念考驗投資者想像力
周顯：港元脫鈎三種可能情况
周顯：港元脫鈎三種可能情况
譚新強：美歐股市強勁 是否藍鳥或將來臨
譚新強：美歐股市強勁 是否藍鳥或將來臨
湯文亮：爭提高債務上限 美國做戲做全套
湯文亮：爭提高債務上限 美國做戲做全套
中國買家疫後追捧 倫敦豪宅料漲價
中國買家疫後追捧 倫敦豪宅料漲價
NOVO 2B期主打細戶 樓下設商場
NOVO 2B期主打細戶 樓下設商場
40萬呎會所園林 洋溢北歐氛圍
40萬呎會所園林 洋溢北歐氛圍