KOKO ROSSO均呎1.8萬 1房554萬起 今年新盤頭炮 較兩年半前1期首批呎價低一成

明報記者 容婌維

資料顯示，KOKO HILLS於2020年7月推出的首張價單涉83伙，折實均呎19,995元，較KOKO ROSSO首批折實均呎17,973元低約一成；至於主打大單位的第2期KOKO RESERVE，於2021年9月登場，全盤以招標形式出售，平均成交呎價約為25,580元。不過，是次開價則與保利（0119）及尚嘉合作、去年11月推出的油塘朗譽（當時計樓花期約28個月），首批折實均呎17,938元相若。若與鄰近如樓齡逾30年的麗港城等二手均呎約1.2萬至1.3萬元比較，是次開價則較之高約近四成。

明起收票 料月底開售

根據1號價單顯示，首批88伙全數均位於第6座，涵蓋18伙1房戶、45伙2房連開放式廚房戶，以及25伙2房連梗廚戶型，景觀以山景為主，實用面積由300至497方呎，價單售價630.1萬至1020.4萬元，價單呎價由19,495元至21,690元。發展商提供最高12%直減折扣，折實價由554.5萬至898萬元，折實實呎由17,158元至19,090元。若採建築期付款計劃，可享最高9%折扣計，上述88伙折實價由573.4萬至928.6萬元，折實實呎介乎17,743至19,740元，全數低於1000萬元，買家最高可承做九成按揭。

黃光耀：有一成加價空間

首批18伙1房單位全數折實低於600萬元，入場單位為6座3樓J室，實用面積300方呎，1房間隔，折實價554.5萬元，折實實呎18,483元；至於今批呎價最低則為6座5樓H室，實用面積424方呎，屬2房連開放式廚房間隔，折實價727.5萬元，折實實呎17,158元。

黃光耀強調，首批單位價錢較吸引，希望為年輕人提供入市機會，日後有約一成加價空間。發展商是次特設「首置菁英180天現金優惠付款計劃」，所有年齡低於35歲、或「首次置業」的買家，即可採上述付款計劃，可享最高12%直減折扣，與採「120天現金優惠付款計劃」的買家看齊。項目另設「靈活輕鬆360天現金優惠付款計劃」及「建築期付款計劃 」，最高折扣分別為10%及9%。

[香港地產]