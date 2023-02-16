經濟

香港地產

元朗半月80宗二手 逼上月全月

【明報專訊】新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 第2B期快將開價前，個別買家偷步入市，帶動新界西北交投，其中元朗本月上半月已錄約80宗二手成交，逼近上月全月84宗水平。中原分行經理陳彥榮稱元朗錦田Park YOHO Genova第15B座中層D室成交，實用579方呎，2房連儲物房間隔，享園景，以728萬元易手，實呎12,573元，原業主2017年7月688.9萬元一手購入，持貨約5年半帳面賺39.1萬元或5.7%。

御皇臺銀主盤698萬沽 14年升近倍

銀主盤再獲承接。中原地產分行首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌御皇臺中層E室，實用446方呎，2房間隔，望山景，屬銀主盤，銀主早前開價800萬元，其後累減101.8萬元或約12.7%，以698.2萬元易手、實呎15,655元。原業主2009年350萬元買入，其後淪為銀主盤，單位約14年帳面升值348.2萬元或近1倍。

羅嘉瑞孻女6110萬入市松柏新邨

樓市回暖，再有名人家族入市。資料顯示，本港老牌建築商正記曾氏家族持有東半山松柏新邨A座中層1室，實用2363方呎，4房間隔，上周連車位以6110萬元售出，實呎25,857元，買家以LO, ELIZABETH BO KING作登記，與鷹君集團（0041）主席兼董事總經理羅嘉瑞孻女羅寶瓊名字相同，料為同一人。新買家今次入市只需付樓價4.25%印花稅，即首置身分入市。

The Lily複式12萬租出 享淺水灣景

另豪宅租賃市場亦見暢旺。美聯物業高級分區營業經理楊家俊稱，華懋淺水灣The Lily剛錄大額租賃，位於4座中層單位，實用2627方呎，4房間隔，屬屋苑複式樓王單位，飽覽淺水灣全海景，月租12萬元，實用呎租45.7元，並連1個車位。

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