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NOVO LAND 2B期今上樓書日內開價

【明報專訊】本月整體新盤交投累錄約390宗之際，新春後首場新盤戰即將爆發。會德豐旗下藍田KOKO ROSSO，落實今天開價，首推料涉80伙，並預告主要屬第6座單位，料全數折實價皆低於千萬元；另一焦點新盤、新地（0016）旗下提供729伙的屯門兆康NOVO LAND第2B期，開售亦如箭在弦，料今日上載樓書，意味兩盤將短兵相接。

NOVO LAND第2B期預料今天正式上載樓書，以及向傳媒開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位。新地代理總經理陳漢麟表示，項目短期內將開價，最快本月開售。以今期提供729伙計，首推料涉約150伙。此外，恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊‧壹隅、利奧坊‧曦岸，周日（19日）新一輪發售15伙和2伙，1房折實價564萬元起。

愛海頌3房特色戶近1620萬沽

新盤成交方面，華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟連售兩伙，包括第1座10樓B室，實用1870方呎4房戶，連車位以8148.6萬元售出，實呎4.35萬元；第6座32樓A室，實用950方呎3房戶，成交價3539.1萬元，實呎3.72萬元，兩宗成交買家均採720日成交期。澐璟去年底推出至今累沽63伙、吸金逾31億元。

長實（1113）深水埗愛海頌近日劈價，沽出全數18伙發價單開售單位後，透過招標以1619.8萬元售出第3座40樓A室，實用771方呎連天台3房特色戶，實呎2.1萬元；可留意是，同座、同面積39樓A室標準3房戶，去年初以1686.8萬元售出，實呎2.18萬元。以呎價比較，即新成交單位呎價比1年前賣平4%。

此外，長實紅磡酒店海韻軒，日前推出30間套房以「一口價」月租1.72萬元招租，全獲承租，加推40間套房應市，即日至本月底，租住指定套房6個月或以上，並於7月入住，「一口價」1.78萬元。長實表示，價錢有異主要是景觀與樓層不同。

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