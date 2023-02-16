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經濟
2023年2月16日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
中證監：境內客可續經境外機構交易 強調增資須符外匯管理規定 富途老虎美股飈
恒指連跌4日 失守21000關
AI聊天機械人翻炒 百度逆市升3.8%
金管局再接149億港元沽盤
嘉信理財維持美年底減息預測不變
官媒倡適時減息 引導儲蓄轉向消費
人行展4990億人民幣MLF 逆回購逾2000億
國泰載客量重上百萬人次 疫後首次 管理層：盡力增運力迎復活節長假
內地三大航企 上月客量全線升
瑞浦蘭鈞能源擬上巿籌78億 傳已聘瑞信負責港IPO事宜
周焯華上訴 指初審證據有錯求撤案
林一鳴：房企融資難 「國進民退」更嚴重
聯合醫務伙盈健醫療建港澳醫療服務生態圈
新版Bing分析財報大量出錯 「互聯網之父」警告勿急於投資AI
美零售銷售上月彈3%增加息憂慮 道指早段挫逾百點
巴郡「短炒」台積電 上季大減86%持股
張兆聰：亞股受壓 舜宇現水平值博
技術取勝：中國中藥料可再上試4.5元
押股疑遭私售 中手游無奈和解
90億元安踏股份轉倉 惹丁世忠減持疑雲
劉思明：港股仍處調整格局 AIGC概念續有炒作
周顯：騙局爆煲前都是高回報
湯文亮：內地人通關後來港賣樓非壞事
嘉里逾14億奪荃灣油柑頭住宅地 呎價4578元近估值上限 貴3個月前荔崗街地4%
山明街舊樓申強拍 估值2.6億
大生超市逾億購啟田大廈萬呎巨舖
NOVO LAND 2B期今上樓書日內開價
元朗半月80宗二手 逼上月全月
葉創成：楊書健：領展宜就供股解釋更多
藍籌供股長線贏面大 籲領展股東跟供
技術取勝：中國中藥料可再上試4.5元
【明報專訊】中興通訊短線或向21元推進（圖）
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