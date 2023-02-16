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巴郡「短炒」台積電 上季大減86%持股

【明報專訊】「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）向美國證交會（SEC）提交的申報文件披露，第四季將持有的台積電美國存託憑證（ADR）大手減持86%，截至上季末持貨市值僅剩約6.18億美元。考慮到以長線投資而聞名的巴郡去年第三季才建倉台積電，其罕見的短炒舉動引起市場關注。台積電（台：2330）周三股價挫3.7%。

去年第三季建倉台積電

巴郡於去年11月披露，在第三季首次購入6010萬份台積電ADR，價值約41億美元，相當於其股票投資組合價值的1.4%。

鑑於台積電ADR在第四季上漲近一成，巴郡仍可從中獲利，惟錯過了今年第一季的升浪。以去年12月底其ADR價值74.49美元計算，巴郡上季減持了價值38.6億美元的ADR。

除台積電以外，巴郡另減持了7家公司的股票，包括一些金融股，例如將美國合眾銀行（U.S. Bancorp）（美：USB）的持股大減逾九成，並將紐約梅隆銀行（美：BK）的持股減少約六成。

巴郡又減持了賣盤交易未有進展的遊戲商動視暴雪（美：ATVI），並趁高位減持雪佛龍（美：CVX）。

減持合眾銀行梅隆銀行 續增持33萬股蘋果

總括來說，巴郡第四季出售的股票多於買入的股票，不過仍繼續增持蘋果（美：AAPL）股票。巴郡上季增持約33萬股蘋果，截至去年底持有總值約1163億美元的蘋果股票，相當於巴郡股票投資組合價值的38.9%，是巴郡最重倉的股票。

此外，巴郡亦增持了建築材料公司Louisiana-Pacific（美︰LPX）的股票，在第三季建倉後，第四季持股繼續增加兩成。

（綜合報道）

[國際金融]

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