經濟

周焯華上訴 指初審證據有錯求撤案

【明報專訊】澳門龍頭賭廳集團太陽城創辦人周焯華，較早前因涉不法賭博案被判刑18年及重罰逾88億澳門元，決定就控罪提出上訴，直指初審審查證據有明顯錯誤，未能認定他有收取任何不法利益，要求撤銷或廢止裁判。澳門檢察院方面提上訴，認為周所犯案情嚴重，並為賺更多金錢而不惜長期犯罪，因此要求上訴加刑3年半，令總刑期拉長至21年半。若洗錢罪不成立，也要判刑20年。

澳門檢察院同上訴 促加刑3年半

澳門傳媒報道，周焯華在上訴中強調由偵查到庭審，均無證據顯示相關賭博行為真實存在，亦未能認定他有收取任何不法利益，並質疑原審法庭採信的賭底面資料出錯，反而用來認定他103項賭底面犯罪，違反了「疑點利益歸於被告」。由於法院所獲事實不足以支持裁判，甚至在認定賭底面的證據存在明顯錯誤瑕疵，必然導致關於詐騙罪和黑社會罪的事實亦沾有相同瑕疵，因此提出宣告原審判決無效，撤銷或廢止裁判。他又指，今次量刑過重，他沒有真正獲得任何不法收益。案中亦不存在高利貸、暴利、禁錮、勒索、傷人或對社會產生負面影響等情節。他亦提請中院，考慮其過去對澳門貢獻超過3000億元賭收而作特別減刑。

檢察院明言周涉及的詐騙總金額高達88億多澳門元，單項最高額也達1.5億多澳門元，將去年全年審結的其他詐騙案涉及的金額相加，也未及周案的十分之一，後果極其嚴重。該院指，周擁有數十億元財產，仍貪心不知足，為賺更多金錢不惜長期犯罪，可見性格非常貪婪，因此向中院提出加周的刑期3年半，總刑期為21年半。假若中院認為加重洗黑錢的指控不成立，也應判周20年刑期。檢察院同時提出其他被告張志堅、王柏齡、張寧寧、梁樹榮的刑期加刑3年。

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