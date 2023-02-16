經濟

官媒倡適時減息 引導儲蓄轉向消費

【明報專訊】中國內地1月份居民存款增加6.2萬億元人民幣（見圖），創2005年有紀錄以來新高，官媒《證券時報》發表頭版評論文章指出，地產市場進入常態化，因購房減少產生的超額儲蓄難以流到地產市場，不少存款以超額儲蓄形式存在，因此讓居民從超額儲蓄引導至消費是目前內地經濟工作重點，倡議當局應同時採取一連串針對措施，穩定居民預期和信心提振消費和投資，包括擇時降低利率水平。

國民儲蓄高投資總額 反映資金閒置

《證券時報》文章指出，存款上升除因內地人長期儲蓄習慣外，疫情期間股票、基金收益下降，特別是銀行理財產品「破淨」，即跌穿淨值出現虧損，減少居民投資意願，加上內地人購房減少，令不少存款以超額存款形式出現，即國民儲蓄總額高於投資總額，反映資金閒置。

文章又指出，貨幣存在市場有效流通才能帶動經濟增長，留在銀行則造成貨幣擠壓，也反映未來預期轉弱、消費需求不足、投資意願下降。若降低利率，除了降低企業債務負擔，刺激消費和投資復蘇，也可改善企業融資環境，增加居民財產收入，為股市上升創造條件，改善市場預期並提振消費信心。文章亦建議推出其他財政政策，例如發放消費券、鼓勵汽車消費下沉至城鄉市場，並完善社會保障體系，降低防禦性儲蓄意願。

自去年8月後，貸款市場報價利率（LPR）保持不變，信銀國際首席經濟師卓亮認為，目前內地其實沒有迫切需要減息，1月廣義貨幣（M2）供應量按年增長12.6%，創近7年新高，即使名義GDP今年有高單位數增長，市場流動性仍相當充裕，另外春節期間內地旅遊、餐飲等高頻數據顯示消費明顯反彈，非製造業採購經濟指數在1月也急彈至54.4點，減少貨幣寬鬆需要。雖然1月大宗消費，如百強房地產銷售額按年仍跌31.7%，不過，卓亮指去年底內地已全面推出支持樓市政策，包括放寬限貸、降低首套房按息等，加上目前內地居民負債水平不低，當局也要審慎防止風險，因此不認為會為此降低利率。隨着內地經濟活動復常、居民收入提高，最終均能提振消費，不用過於擔心。

相關字詞﹕超額存款 中國經濟 卓亮 消費

上 / 下一篇新聞

中證監：境內客可續經境外機構交易 強調增資須符外匯管理規定 富途老虎美股飈
中證監：境內客可續經境外機構交易 強調增資須符外匯管理規定 富途老虎美股飈
恒指連跌4日 失守21000關
恒指連跌4日 失守21000關
AI聊天機械人翻炒 百度逆市升3.8%
AI聊天機械人翻炒 百度逆市升3.8%
金管局再接149億港元沽盤
金管局再接149億港元沽盤
嘉信理財維持美年底減息預測不變
嘉信理財維持美年底減息預測不變
人行展4990億人民幣MLF 逆回購逾2000億
人行展4990億人民幣MLF 逆回購逾2000億
國泰載客量重上百萬人次 疫後首次 管理層：盡力增運力迎復活節長假
國泰載客量重上百萬人次 疫後首次 管理層：盡力增運力迎復活節長假
內地三大航企 上月客量全線升
內地三大航企 上月客量全線升
瑞浦蘭鈞能源擬上巿籌78億 傳已聘瑞信負責港IPO事宜
瑞浦蘭鈞能源擬上巿籌78億 傳已聘瑞信負責港IPO事宜
周焯華上訴 指初審證據有錯求撤案
周焯華上訴 指初審證據有錯求撤案
林一鳴：房企融資難 「國進民退」更嚴重
林一鳴：房企融資難 「國進民退」更嚴重
聯合醫務伙盈健醫療建港澳醫療服務生態圈
聯合醫務伙盈健醫療建港澳醫療服務生態圈
新版Bing分析財報大量出錯 「互聯網之父」警告勿急於投資AI
新版Bing分析財報大量出錯 「互聯網之父」警告勿急於投資AI
美零售銷售上月彈3%增加息憂慮 道指早段挫逾百點
美零售銷售上月彈3%增加息憂慮 道指早段挫逾百點
巴郡「短炒」台積電 上季大減86%持股
巴郡「短炒」台積電 上季大減86%持股
張兆聰：亞股受壓 舜宇現水平值博
張兆聰：亞股受壓 舜宇現水平值博
技術取勝：中國中藥料可再上試4.5元
技術取勝：中國中藥料可再上試4.5元
押股疑遭私售 中手游無奈和解
押股疑遭私售 中手游無奈和解
90億元安踏股份轉倉 惹丁世忠減持疑雲
90億元安踏股份轉倉 惹丁世忠減持疑雲
劉思明：港股仍處調整格局 AIGC概念續有炒作
劉思明：港股仍處調整格局 AIGC概念續有炒作
周顯：騙局爆煲前都是高回報
周顯：騙局爆煲前都是高回報
湯文亮：內地人通關後來港賣樓非壞事
湯文亮：內地人通關後來港賣樓非壞事
嘉里逾14億奪荃灣油柑頭住宅地 呎價4578元近估值上限 貴3個月前荔崗街地4%
嘉里逾14億奪荃灣油柑頭住宅地 呎價4578元近估值上限 貴3個月前荔崗街地4%
山明街舊樓申強拍 估值2.6億
山明街舊樓申強拍 估值2.6億
大生超市逾億購啟田大廈萬呎巨舖
大生超市逾億購啟田大廈萬呎巨舖
NOVO LAND 2B期今上樓書日內開價
NOVO LAND 2B期今上樓書日內開價
元朗半月80宗二手 逼上月全月
元朗半月80宗二手 逼上月全月
葉創成：楊書健：領展宜就供股解釋更多
葉創成：楊書健：領展宜就供股解釋更多
藍籌供股長線贏面大 籲領展股東跟供
藍籌供股長線贏面大 籲領展股東跟供