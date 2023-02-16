經濟

AI聊天機械人翻炒 百度逆市升3.8%

【明報專訊】市場持續關注人工智能（Artificial Intelligence，AI）及聊天機械人ChatGPT的發展，相關板塊股份再現炒風。百度集團（9888）早前宣布推出類似ChatGPT的「文心一言」（ERNIE Bot），昨天股價逆市升3.8%，收報149.1元，成交金額達28.13億元。隨着超媒體控股（0072）旗下商業周刊事業群宣布與百度合作，成為文心一言首批生態合作伙伴，股價被「點石成金」急飈1.7倍至1元，由「毫子股」搖身成為「蚊股」。

花旗：文心一言助百度鞏固搜索市場

投行花旗發表報告表示，有見百度於過去近10年對人工智能技術作出的戰略投資，故對於集團今次推出「文心一言」並不感到意外。該行又表示，「文心一言」同時具備防禦性及主動性，有助百度提升其搜索服務的用戶體驗，並捍衛其未來在搜索市場的份額；而聊天機械人的任何增強迭代，都將加強百度人工智能雲企業解決方案產品，或有助於改善其雲業務的整體貨幣化或定價機會。

中銀國際予百度美股「買入」評級

中銀國際亦認為，百度集團長年以來對人工智能做大量投資，加上集團在內地搜尋行業的龍頭地位，預計百度將成為內地自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）的領導者。中銀國際給予百度集團（美：BIDU）「買入」評級，維持目標價188美元，因為雲相關收入僅佔集團估值38%。中銀國際又相信，一旦百度下月成功推出「文心一言」，估值將會有顯著上升空間。

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