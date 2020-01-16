經濟

恒指連跌4日 失守21000關

【明報專訊】美國公布1月份通脹數據較市場預期高，加上港匯弱勢，頻觸弱方兌換保證7.85水平，金管局連續兩日接沽盤，拖累昨日大市氣氛，恒指高開3點後便掉頭下跌，最多跌387點，低見20,726點並見個半月新低。收市時報20,812點，跌301點，連跌4個交易日。成交較周二增加146.42億元，達1123億元。

北水撈底 淨流入59億

「北水」則見撈底，全日淨買入59億元，為去年12月中以來最大淨買入，當中以追入與指數掛鈎的交易所買賣基金（ETF）佔比最多。與恒指掛鈎的盈富基金（2800）及恒生中國企業ETF（2828）分別獲淨買入32.07億元及20.11億元，罕見地高。

盈富及恒生中國企業ETF亦雙雙打入十大成交榜頭五名，分別達74.14億元及37.84億元。盈富的沽空比率亦由周二的10.9%躍升至35.7%；恒生中國企業ETF的沽空比率由前日的4.2%大增至43.9%，在低位撈貨同時加大沽空套戥之勢明顯。

個別股份方面，內房股及科網股普遍受壓。碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）分別跌5.6%及5.7%，中國海外（0688）亦跌4.6%。科網股除百度（9888）升3.8%成逆市奇葩之外，龍頭阿里巴巴（9988）及網易（9999）分別跌1.6%及1.5%。受惠於內地擬發射載人飛船的消息刺激，香港航天科技（1725）罕見交投增至8.74億元，全日升18.3%。有線寬頻（1097）交還收費電視牌照，復牌後股價曾大升55%，收市時升幅收窄至8.2%。

有線寬頻曾大升55%

永豐金融研究部主管涂國彬表示，港股與其他類別資產價格，受惠於美國加息步伐盛傳放緩，已由去年11月起持續上升，在高位已出現回吐壓力。若然加息的情况與原來放慢的說法有別或落空，投資者不適宜一面倒追入。

相關字詞﹕涂國彬 有線寬頻 碧桂園 盈富基金

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