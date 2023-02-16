中證監：境內客可續經境外機構交易 強調增資須符外匯管理規定 富途老虎美股飈

明報記者 陳偉燊

中證監官網昨日刊出「證監新聞發言人答記者問」一文，指因應市場關注到該會開展了境內證券公司境外子公司非法跨境展業的規範整改工作，指出其核心要求是，禁止未在境內持牌的境外機構違規招攬境內投資者，並不得為其開立新帳戶。文章又指出，「仍允許存量境內投資者，繼續通過原境外機構開展交易，但存量投資者向境外帳戶轉入增量資金時，應當嚴格遵守內地外匯管理的有關規定」。

中證監：相關券商積極落實整改

富途證券及老虎證券（美：TIGR）昨晚受惠於中證監澄清的消息刺激，在昨晚盤前股價已經抽高7%及4.4%，開市後，在截至昨晚香港時間10時半後，升幅進一步擴大，分別抽高9.8%及7.3%。

中證監於文中同時指出，據其了解，絕大部分涉及此類業務的證券公司正在積極落實相關整改要求，停止了違規新增開戶，並能夠全面準確理解監管要求，依法合規有序做好整改，不會無故限制存量客戶交易。其下一步將督促有關證券公司及其子公司落實好相關法律法規要求，並維護市場正常秩序，保護投資者合法權益。

分析：港券商獲「放一馬」

因應最新消息，本報曾向富途、老虎證券查詢，富途證券回覆本報「不作任何補充」。老虎證券表示，除參考在去年12月30日的聲明，暫未有任何更新。此前已叫停內地客戶於境內開立的證券帳戶，並擬自今日起全面暫停買入功能的耀才證券（1428），亦未見發公告更新信息。

永裕證券董事總經理謝明光表示，中證監發稿澄清後，往後或將進一步發出更清晰指引，本港證券商因此獲「放一馬」。至於此前因為受到中證監實施新辦法，致股價受壓的證券商股份，會否因此大幅反彈，他認為要視個別情况而定。