經濟

香港地產

羅守輝1330萬沽北角舖 呎價2.79萬

【明報專訊】資深投資者、本港老牌發展商裕泰興家族成員羅守輝及相關人士，過去數月連環沽出多個物業；資料顯示，羅守輝等人，最新以1330萬元售出北角城市花園地下G95、96號舖，以舖位面積約476方呎計，折合呎價約2.79萬元。

上述舖位現時由士多租用，據悉月租約4萬元，新買家可享約3.6厘租金回報。資料顯示，羅守輝等早於2008年以3900萬元購入上述G95、96號舖及G90、91號舖，現率先沽出其中兩個。

赫德道4600呎舖1.28億放售

另利嘉閣（工商舖）商舖、商業及投資部高級區域董事蔡偉樑表示，尖沙嘴赫德道1至3號地舖連一樓，總面積約4600方呎，業主最新連租約、叫價1.28億元放售，即意向呎價約2.78萬元；舖位現時由中菜館租用，每月租金約25萬元，平均呎租約54元，租金回報預計約2.3厘。

資料顯示，羅守輝或相關人士，於2018年底以9000萬元購入上述物業，即最新放售價，較4年多前購入價高3800萬元或42%，另資料顯示，元朗鳳翔路45至67號金馬大廈地下06至8、16至26號舖，面積約5297方呎，最新由百佳超級市場以月租45萬元續租，呎租約84元。資料顯示，百佳已承租上述舖位多年，對上一次在2018年續租，當時月租約34萬元，最新租金較約5年前加租11萬元，加幅約32%。

新世界17億售觀塘KOHO

另新世界（0017）旗下觀塘活化商廈KOHO，總樓面21.89萬方呎，據悉以約17億元售出，呎價7766元，較8年前買入價高6%，帳面獲利1億元，但就較3年前暗盤放售價24億元低約7億元或29%。

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