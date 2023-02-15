長安邨未補價兩房 3個月賣貴26%

何文田67年豪宅帳賺30倍

另何文田加多利山布力架街一個樓齡已屆67年的屋苑，錄得半億成交。資料顯示，一個位處布力架街雙號門牌的地下單位，實用1981方呎連1421方呎花園，於上月以5000萬元易手，實呎25,240元；原業主早於1988年160萬元購入，持貨35年，帳面勁賺4840萬元或逾30倍。

可留意是，藝人劉德華父親劉禮，曾報住及透過公司名義持有同項目之中層單位，並於2020年再斥3800萬元購入另一個低層戶。

新香港人3488萬購愉景灣洋房

另資料顯示，「愉景灣大地主」香港興業（0480）或相關人士持有的大嶼山愉景灣蔚陽朝暉徑雙號洋房，實用2094方呎，本月初以3488萬元售出，實呎16,657元，買家名字為普通話併音，惟只需付樓價4.25%印花稅，料為「新香港人」。原業主香港興業雖為項目發展商，但上述洋房於1999年以1150萬元從二手市場購入，現帳面升值2338萬元或逾2倍。

香港置業首席分區董事劉浩勤指，將軍澳日出康城半新盤MALIBU第1A座低層A室，實用1087方呎，四房雙套連工人套房設計，享海景，以1851萬元易手，實呎17,029元，料為屋苑首宗四房戶二手成交；原業主2018年以1946.5萬元一手購入，帳面雖蝕95.5萬元或5%，但因發展商開售時提供優惠，料業主仍獲微利。