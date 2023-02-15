經濟

香港地產

天璽四房1.3億沽 實呎8.4萬新高

【明報專訊】本港與內地全面通關後，一手豪宅持續錄得大額成交，綜合市場資訊，新盤市場昨單日錄約25宗成交，當中包括5宗大額成交，涉3個九龍新盤，總成交額高約4.4億元；當中新地（0016）已屆現樓多時的九龍站豪宅天璽，招標售出天鑽璽87樓A室，實用1574方呎四房雙套間隔，連車位以逾1.319億元成交，實呎8.38萬元，創項目呎價新高。

ST. GEORGE'S連沽3伙吸金2.4億

翻查資料，天璽對上一次呎價創紀錄成交去年8月錄得，為上述單位正下層，實用、間隔與上址相若的86樓A室（1481方呎），當時以1.21億元成交，實呎約8.2萬元。值得留意，最新購入87樓A室的買家採360天成交期，較86樓A室買家採用的180天成交期長。

信置（0083）旗下何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，交投持續暢旺，昨日連沽3伙，套現逾2.4億元，更不乏大手客入市；新成交單位包括第2座10樓A室、10樓B室，實用分別為1870、1868方呎，均為三房雙套間隔，分別以8060萬及8140萬元連車位售出，呎價43,102元及43,576元；市場消息透露，上述兩伙由同一組買家購入。

維港1號6380萬沽 呎售3.5萬雙破頂

項目另售出第2座5樓A室，實用1870方呎三房雙套間隔，連車位以8100萬元成交，呎價43,316元。資料顯示，ST. GEORGE'S MANSIONS自2020年開售至今累售30伙，套現逾35億元。

啟德跑道區新盤亦錄大額成交；中海外（0688）旗下已屆現樓的維港1號，售出低座「迎海大宅」6樓B室，實用1793方呎，四房三套間隔另連657方呎天台，成交價6380萬元，實呎35,583元，成交價、呎價均創項目新高，買家需於今年11月30日或之前完成交易。項目2021年中推出至今累沽約597伙，套現逾69.3億元。

部分發展商將旗下項目轉租為賣。嘉里（0683）跑馬地出租項目RESIGLOW，重新命名為THE ASTER；嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，項目提供106伙，包括100伙實用619至698方呎兩房戶；2伙實用1249方呎三房連儲物房戶；及4伙特色戶，示範單位之裝修工程近完成，快將推售。

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