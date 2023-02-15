經濟

香港地產

鼎珮攻凍倉數據中心 冀租金穩定 3項目皆處九龍 最快4月公布詳情

【明報專訊】本港與內地本月恢復全面通關，兩地人流及資金互動，勢將重新活躍，為本港經濟、樓市注入新動力。目前持有長沙灣現樓項目睿峰的VMS鼎珮，該公司合伙人馬宣義、董事總經理陳玉成接受本報專訪表示，鼎珮除會繼續在香港物色住宅發展新機會外，亦會在凍倉、數據中心這兩項範疇「插旗」，預計最快4月有具體公布，而看中凍倉和數據中心，主要是因為兩者均具有穩定租金收入，回報率有機會超過10厘。

明報記者 林可為

經歴3年新冠疫情洗禮，本港多種行業均遭到重創，惟今年1月起，內地與香港逐步恢復全面通關，令本港整體經濟、樓市氛圍頓見起色。

「經濟最惡劣時候已過去」

馬宣義、陳玉成認為，通關效應下，本港經濟最惡劣時候相信已過去；在看好經濟前景，及香港作為國際重要轉口港的地位不變的前提下，他們透露，鼎珮將進軍凍倉、數據中心業務。

他們指出，現時已物色到兩個位處九龍的舊工廈或地皮，適合發展作凍倉用途；另一同樣位處九龍的舊工廈，則適合作為數據中心，早前已就未來的供電問題完成研究，而相關項目最快4月會有較具體公布，現時不便透露涉及的具體投資金額。

向舊工廈埋手 回報料6厘

被問及為何看中凍倉、數據中心的發展前景，馬宣義、陳玉成指出，凍倉租戶的租約期起碼5年，數據中心租戶的租約期更動輒10年至15年，意味營運者可獲得穩定租金收入，預計租金回報率一般將有5厘至6厘，甚至超過10厘。

他們表示，香港天氣潮濕，夏天炎熱，無論電子產品、時裝、醫療器材和其他物資、肉類，均需要在凍倉儲存；與此同時，很多外國產品需要經由香港再運往內地，而中國產品出口到外國，亦需經香港轉運，市場對凍倉需求一直殷切，現時基本上屬零空置率；至於數據中心，在社會邁向智能化的年代，同樣是可看高一線的物業投資類別。

擬續拓住宅 無意建迷你戶

住宅發展方面，VMS鼎珮持有的長沙灣睿峰，近期成交表現不俗，馬宣義、陳玉成表示，公司一直在本港物色住宅新項目發展機會，但「不太喜歡規模太細的單幢項目，總樓面介乎20萬至30萬方呎、單位數量約400伙的項目就較合心水，公司理念是可為戶主提供較寬敞舒適的起居空間，所以未來若發展住宅單位，戶型不會過於迷你的骰。」

他們強調，在物色住宅新發展方面，目光不會局限於市區或新界，只要「計到數」，都會積極研究購入。

（發展商專訪）

上 / 下一篇新聞

金管局接42億港元沽盤 3個月首次 港匯弱觸7.85 分析：港美息差拉闊 料續入市
金管局接42億港元沽盤 3個月首次 港匯弱觸7.85 分析：港美息差拉闊 料續入市
滬深港通走資 預示拆息或回升
滬深港通走資 預示拆息或回升
港股牛皮波幅僅162點 成交不足千億
港股牛皮波幅僅162點 成交不足千億
GU冀網店與實體店聯動 助刺激銷情擴客戶群
GU冀網店與實體店聯動 助刺激銷情擴客戶群
芝商所料中日經濟勁彈 美或衰退
芝商所料中日經濟勁彈 美或衰退
近半數受訪者看好今年投資環境
近半數受訪者看好今年投資環境
中央列明貸款以外金融資產納風險分類 標普：增內銀透明度 不良資產率料7.6%
中央列明貸款以外金融資產納風險分類 標普：增內銀透明度 不良資產率料7.6%
龍光境內債權人：收到小額兌付現金
龍光境內債權人：收到小額兌付現金
華虹半導體上季多賺近兩成
華虹半導體上季多賺近兩成
星主權基金傳削華投資
星主權基金傳削華投資
譚仔首3季少賺近四成
譚仔首3季少賺近四成
天寶研墨西哥設廠
天寶研墨西哥設廠
富途首推美股夜盤交易時段
富途首推美股夜盤交易時段
美CPI按年升6.4% 高預期 市場押注儲局或再加息3次
美CPI按年升6.4% 高預期 市場押注儲局或再加息3次
植田獲提名掌日央行 「日圓先生」料第4季加息
植田獲提名掌日央行 「日圓先生」料第4季加息
儲局副主席布雷納德傳進入白宮任顧問
儲局副主席布雷納德傳進入白宮任顧問
張兆聰：行業趨集中 貝殼中長線仍俏
張兆聰：行業趨集中 貝殼中長線仍俏
涂國彬：金價1800至1900美元橫行
涂國彬：金價1800至1900美元橫行
技術取勝：昆侖能源7.1元料阻力大
技術取勝：昆侖能源7.1元料阻力大
通關後首周末 AlipayHK交易宗數金額飈九成
通關後首周末 AlipayHK交易宗數金額飈九成
日本城贈千件禦寒品 半島酒店配對捐款援土耳其
日本城贈千件禦寒品 半島酒店配對捐款援土耳其
劉思明：東方電氣反覆向好 可小注吸
劉思明：東方電氣反覆向好 可小注吸
周顯：領展供股贏錢策略
周顯：領展供股贏錢策略
湯文亮：從車牌拍賣 看樓市走勢
湯文亮：從車牌拍賣 看樓市走勢
通關效應 看好今年樓價升一成
通關效應 看好今年樓價升一成
天璽四房1.3億沽 實呎8.4萬新高
天璽四房1.3億沽 實呎8.4萬新高
KOKO 3期擬明開價 個別一房料低於600萬
KOKO 3期擬明開價 個別一房料低於600萬
長安邨未補價兩房 3個月賣貴26%
長安邨未補價兩房 3個月賣貴26%
羅守輝1330萬沽北角舖 呎價2.79萬
羅守輝1330萬沽北角舖 呎價2.79萬
基金特區：安本看好今年中國經濟股市 消費數碼化環保醫療等主題可留意
基金特區：安本看好今年中國經濟股市 消費數碼化環保醫療等主題可留意