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經濟
2023年2月15日星期三
湯文亮 敢說反話
投資策略
金管局接42億港元沽盤 3個月首次 港匯弱觸7.85 分析：港美息差拉闊 料續入市
滬深港通走資 預示拆息或回升
港股牛皮波幅僅162點 成交不足千億
GU冀網店與實體店聯動 助刺激銷情擴客戶群
芝商所料中日經濟勁彈 美或衰退
近半數受訪者看好今年投資環境
中央列明貸款以外金融資產納風險分類 標普：增內銀透明度 不良資產率料7.6%
龍光境內債權人：收到小額兌付現金
華虹半導體上季多賺近兩成
星主權基金傳削華投資
譚仔首3季少賺近四成
天寶研墨西哥設廠
富途首推美股夜盤交易時段
美CPI按年升6.4% 高預期 市場押注儲局或再加息3次
植田獲提名掌日央行 「日圓先生」料第4季加息
儲局副主席布雷納德傳進入白宮任顧問
張兆聰：行業趨集中 貝殼中長線仍俏
涂國彬：金價1800至1900美元橫行
技術取勝：昆侖能源7.1元料阻力大
通關後首周末 AlipayHK交易宗數金額飈九成
日本城贈千件禦寒品 半島酒店配對捐款援土耳其
劉思明：東方電氣反覆向好 可小注吸
周顯：領展供股贏錢策略
湯文亮：從車牌拍賣 看樓市走勢
鼎珮攻凍倉數據中心 冀租金穩定 3項目皆處九龍 最快4月公布詳情
通關效應 看好今年樓價升一成
天璽四房1.3億沽 實呎8.4萬新高
KOKO 3期擬明開價 個別一房料低於600萬
長安邨未補價兩房 3個月賣貴26%
羅守輝1330萬沽北角舖 呎價2.79萬
基金特區：安本看好今年中國經濟股市 消費數碼化環保醫療等主題可留意
湯文亮：從車牌拍賣 看樓市走勢
【明報專訊】有老友話港鐵小蠔灣地又流標，是最近的第三次流標，如果流多幾次，今年大有機會變成流標年。流年不利，樓市難有運行。
相關字詞﹕
敢說反話
財經專欄
湯文亮
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金管局接42億港元沽盤 3個月首次 港匯弱觸7.85 分析：港美息差拉闊 料續入市
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