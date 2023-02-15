經濟

華虹半導體上季多賺近兩成

【明報專訊】內地晶片製造商華虹半導體（1347）公布第四季業績，按年多賺19.2%至1.59億美元，銷售收入按年升19.3%至6.3億美元，按季持平（見表）。集團並預料本季度銷售收益約6.3億美元，勝市場預期的5.7億美元。

次階段擴產設備到位

每月產能增至9.5萬片

集團亦預計今年首季毛利率約32%至34%之間，即較去年第四季收窄最多6.2個百分點。總裁兼執行董事唐均君表示，第二階段擴產設備已全部到位，今年內將陸續釋放月產能至9.5萬片，同時將適時啟動新廠建設，計劃將差異化特色工藝向更先進節點推進。華虹半導體昨收報30.5元，全日跌1%。

去年第四季，華虹毛利按年升40.3%至2.41億美元，按季升2.8%。毛利率38.2%，按年升5.7個百分點，按季升1個百分點。主要得益於平均銷售價格上漲，部分被折舊成本上升所抵消。

去年全年業績表現方面，公司銷售收入創新高，達24.8億美元，按年升51.8%。毛利率達34.1%，按年升6.4個百分點， 純利達4.5億美元，按年升72.1%。

唐均君表示，12英寸第一階段擴產已全面完成，去年全年以6.5萬片每月產能運行。今年公司將繼續強化在各個特色工藝領域的優勢，產能方面將保持8英寸平台持續優化、12英寸平台技術升級及產能擴張的策略。

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