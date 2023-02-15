龍光境內債權人：收到小額兌付現金

據報道，2022年12月6日龍光集團境內債整體展期事項獲得債券投資人表決通過，已展期債券及ABS展期期限為36個月，未展期債券及ABS展期期限為48個月。

龍光集團在今年1月6日披露了整體債務展期的更新資料，當中包括公司將委任首席債務管理官，並將通過公開電話會議方式與債權人交流，介紹公司擬展期工作進展及下一步計劃。去年12月13日，龍光指出，為進一步加快境外展期工作進度，已委任德安華的保國武為首席債務管理官，引導公司及其顧問為公司制定整體債務展期方案並向其提供建議。

至於龍光去年11月7日遭債權人於開曼及本港入稟申請兩間香港附屬公司清盤一事，開曼群島呈請的聆訊日期已押後至今年3月13日，而香港附屬公司及香港的呈請人亦已同意將香港呈請的聆訊日期押後至今年3月1日後至少7個工作日。

華夏幸福聯席總裁遭監委留置

此外，A股內房華夏幸福（滬：600340）再爆負面新聞，據公司昨日披露，近日接到湖北省咸寧市崇陽縣監察委員會通知，公司董事兼聯席總裁孟惊因涉嫌違法犯罪對其實施留置。