經濟

近半數受訪者看好今年投資環境

【明報專訊】大新銀行發表一項調查顯示，有75%受訪者預期息率會於下半年趨向穩定甚或回落，亦有約七成人認為今年的投資環境不會差於去年甚至更理想，當中近半數認為2023年表現會優於2022年。當中，流動資產總值達100萬元或以上的受訪者，近四成人相信投資市場已跌至低水平，並認為是入市好時機。

大新銀行執行董事兼財富管理主管陳維堅表示，聯儲局加息已到尾聲，相信軟着陸機會較大，亦有可能減息，投資環境較去年明朗，但仍要留意通脹及地緣政治等因素變化，建議投資者盡量分散資產配置。

黃國英：中美投資各佔一半

調查亦反映，有67%受訪者表示有興趣投資美國證券市場。基金經理黃國英表示，今年基金的資產配置上，取態較為積極進取，手持現金亦較少。在地理配置上，中國香港及美國則各佔一半，維持平衡配置，料美國長期優質債券回報亦有所好轉。他認為，今年美國的大型科技股暫時難以返回高位，投資者可留意市值較小的公司。除三大美股指數外，亦可留意以追蹤中小型公司為主的羅素2000指數，相信中小企業今年盈利將較好。

在樓市方面，調查指有45%人相信樓價於今年會再下跌5%以上。陳維堅指，最近樓市出現小陽春，惟租金回報仍較按揭利率為低，令樓市受壓。若美國掉頭減息，香港最優惠利率（P）亦有機會跟隨下調，料情况將有機會改善。

調查於去年12月至今年1月訪問500名年齡介乎20至60歲有投資經驗的香港居民，收集他們對2023年投資環境的看法，以及他們對不同投資市場及產品的個人喜好。

相關字詞﹕租金回報 樓市 分散投資 加息尾聲 調查 大新銀行

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