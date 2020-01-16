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美1月CPI公布前夕 儲局官員料續須加息

【明報專訊】市場等待周二發布的美國1月消費者物價指數（CPI），預期核心CPI將由12月按年升5.7%，回落至5.5%。不過聯儲局官員繼續釋出加息信號，美匯指數昨漲至103.8，在接近5周高位徘徊。

美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）昨表示，雖然通脹增長放緩，但仍需繼續加息遏抑通脹。今年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）此前表示，美聯儲成功控制通脹而不引發經濟衰退的可能性正在上升，但利率仍須上調至5厘以上，以確保價格壓力緩解。

2年期債息高見4.56厘

交易員押注，美聯儲利率峰值將在7月接近5.2厘。根據美聯儲去年12月發布的點陣圖，當時官員預期利率峰值的中位數為5.125厘。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨高見4.56厘，是11月底以來高位。美國10年期國債孳息率在3.7厘徘徊。美股3大指數早段上漲。現貨金失守每盎司1860美元，徘徊1月6日以來的5周低位。國際油價跌約1%。

不過諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在Twitter警告，經濟仍處於不可持續的火熱狀態，1月通脹率大概將會上升。他表示，抑制通脹的一些暫時因素，尤其是二手車價格下跌可能已經結束。此外，由於數據滯後，儘管租金可能正在下降，但官方的住屋價格數據仍在上漲，可能會加劇通脹升幅。

日本政府擬提名短期內仍將維持寬鬆政策的央行前官員植田和男繼任央行行長，日圓兌美元昨跌至132.7。曾任植田和男的幕僚秘書、野村總合研究所主席研究員井上哲也表示，植田可能不急於調整超級寬鬆政策，或會依據經濟數據作為寬鬆政策退場的指引。他表示，不能明確界定植田為鴿派或鷹派，其風格是基於事實和證據來討論貨幣政策。

（綜合報道）

[國際金融]

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