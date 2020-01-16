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美擬起訴「幣安穩定幣」發行商 SEC指屬未註冊證券 BUSD應聲跌價

【明報專訊】美國監管機構對虛擬貨幣的規管升級。《華爾街日報》引述知情人士稱，全球最大虛幣交易所幣安（Binance），與虛幣公司Paxos Trust Co.合作推出的匯率與美元1：1掛鈎穩定幣「Binance USD（BUSD）」，被美國證交會（SEC）指控屬「未註冊證券」。消息稱，SEC已向Paxos發出「威爾斯通知（Wells Notice）」，警告可能就Paxos違反投資者保護法提出起訴。幣安昨證實，獲Paxos通報，紐約州金融服務管理局已指示Paxos停止發行新的BUSD。

受消息影響，BUSD價格昨跌穿1美元，而市值最大的穩定幣Tether（USDT）則漲至1.0024。由於USDT是少數可在幣安平台交易的穩定幣，大量交易員昨將BUSD兌換成USDT，令BUSD兌USDT的價格出現折讓，反映市場人士務求盡快將BUSD脫手。幣安的原生代幣 Binance Coin（BNB）昨跌5%。

幣安與Paxos於2019年合作推出BUSD，並表示該穩定幣獲紐約州金融服務管理局批准。幣安昨強調，BUSD是由Paxos全資擁有和管理的穩定幣，幣安只是授權其使用Binance品牌。

BUSD穩定性或影響幣安營運

不過幣安在去年9月底起，將用戶存入的穩定幣USD Coin（USDC）、Pax Dollar（USDP）及True USD（TUSD），轉換成BUSD，反映BUSD的穩定性可能影響到幣安的營運。

幣安表示，Paxos將繼續為BUSD提供服務，讓客戶贖回，Paxos保證相關資產的安全，並完全由其銀行的儲備金保障。Paxos發聲明稱，至少到2024年2月，BUSD仍可兌換成美元，或Paxos的自家穩定幣Pax Dollar（USDP）。不過Paxos將在2月21日起，停止發行新的BUSD，並將終止與幣安的品牌合作關係。

根據CoinMarketCap的數據，BUSD是目前全球第三大穩定幣，僅次於USDT和USDC，市值超過160億美元。隨着Paxos將停止發行新的BUSD，其市值將會下滑。

美監管機構對虛幣規管升級

近年多了一些交易員投資美元計價的穩定幣，因為它們價格穩定，且毋須銀行結算即可進行交易。Paxos此類公司透過發行穩定幣，並將用戶的資金投資於美國短期國債，獲得穩定的收入來源。隨着美聯儲加息，令穩定幣對美國國債的投資回報增加。

SEC以往未曾對主要的穩定幣發行商採取法律行動，反映美國監管機構在全球第二大虛幣交易所FTX爆煲後，對數碼資產行業加強規管。

虛幣交易所巨頭Kraken此前已同意關閉向美國用戶提供的虛幣抵押業務，並向SEC支付3000萬美元罰款，以換取SEC結束對其提供未註冊證券的指控。

（綜合報道）

[國際金融]

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