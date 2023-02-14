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2023年2月14日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
小蠔灣頭炮流標 1個月3地皮收回 業界籲港鐵先建車站配套 減發展商投資風險
東涌不足半月37宗二手成交 增四成
KOKO ROSSO一房料低於800萬
種植道46號4洋房周五起招標
新都城3房958萬沽 5個月新高
牛津道屋地4.5億放售 實呎5.8萬
大行降級股東掟貨 領展急瀉13% 瑞銀估最多跌26% 沽空股數創8年新高
股東有4選項 供股者3.21下午前須繳款
憂高負債地產股抽水 新世界挫近7%領跌
停部分內地客帳戶 耀才跌12%
證券業協會調查：72%券商去年虧損
星展：內房壞帳最差時候已過 中央出招撐樓市 流動性短缺問題紓
畢馬威中國籲續派消費券
彭博：港府將發首批代幣化綠債 涉8億元
AI快速貢獻靈感 時裝設計流程縮七成
恒大籲傳統銀行優化網上服務 助基層使用
美擬起訴「幣安穩定幣」發行商 SEC指屬未註冊證券 BUSD應聲跌價
美1月CPI公布前夕 儲局官員料續須加息
中國復常 福士蘋果輝瑞等高層陸續訪華
張兆聰：力勁隨特斯拉走高 可逢低吸
劉宇亮：消費理想 餐飲啤酒看俏
辛建國：ChatGPT如何影響未來金融科技
何民傑：物業估值驟降 盈警流標續現
薛偉傑：三菱停研發SpaceJet 日本航空大國夢成空
技術取勝：潤啤短線宜守20天線
《明報》「卓越財經大獎」頒31獎項 機構參與踴躍
匯豐伙紅十字會推流動健康教育站
劉思明：市場負面消息多 短線博反彈
周顯：領展供股 發大財機會
湯文亮：領展賣產買商場 致供股局面
技術取勝：潤啤短線宜守20天線
【明報專訊】中國太保有望上試23元（圖）
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