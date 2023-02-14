經濟

恒大籲傳統銀行優化網上服務 助基層使用

【明報專訊】香港恒生大學（恒大）昨日發布有關銀行的「金融科技滲透率」的調查報告，指出本港顧客在新冠疫情期間使用金融服務時，在傳統銀行（實體和網上服務）、虛擬銀行，以及網上投資平台三者之中，較多選用網上投資平台。

報告亦指出，儘管傳統銀行的實體服務在疫情穩定的情况下恢復正常，顧客仍繼續使用網上服務，建議傳統銀行優化網上服務，教育和鼓勵更多中低端顧客使用。

用戶對網上投資平台滿意度勝傳統銀行

恒大何善衡博士銀行及金融學教授、ESG研究中心主任鄭子雲表示，網上投資平台收取較低佣金，並提供以往只有機構投資者才能獲取的客觀投資和交易指標，該些資訊均能吸引和鼓勵較年長和富裕的客戶頻繁地使用服務。

是次調查於去年4月至5月於網上進行，合共收回501份有效問卷。調查以性別、年齡和財富水平等分類，針對顧客對銀行服務的觀感及意見，讓受訪者就5個範圍評分，包括溝通有效性、提供服務能力、服務質素、顧客忠誠度及顧客的信任程度，最後根據評分量度出金融科技滲透率。

報告指出，受訪者在5個範疇都較滿意網上投資平台的服務，其中在溝通的有效性、提供服務的能力和顧客忠誠度等方面，分別獲得1.94分、1.79分和1.7分，高於傳統銀行及虛擬銀行。

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