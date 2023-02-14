星展：內房壞帳最差時候已過 中央出招撐樓市 流動性短缺問題紓

明報記者 歐陽偉昉

星展香港去年信貸撥備按年增6.59倍至3.19億元，主要由於2021年在疫後有較多回撥影響，去年一般撥備的淨回撥按年減少74%至1.44億元，特殊撥備則按年減少15%至4.63億元。

另外，龐華毅表示，該行資產質素在內房債務衝擊下仍然表現良好，因為歷年來有紀律地選擇放貸客戶，其國企內房貸款佔比高於民企，不過，該行仍會維持審慎風險管理，比較關注受美國制裁風險、供應鏈遷移、高能源成本影響等行業。

內房風險敞口 去年降至約7%

財務總監陳立珊披露，截至去年底，整體內房佔該行風險敞口降至約7%，單計大型民企則只佔1%至2%，該行過去兩年已審慎管理風險降低佔比。

受惠美國去年大幅加息，星展香港淨息差按年擴闊0.22厘至1.47厘，單計第四季淨息差更達1.94厘，帶動去年淨利息收入按年上升30%至104.68億元，純利按年上升19%至81.95億元，回復2019年新冠疫情前水平。不過受第五波疫情、市場環境疫弱等因素影響，非利息收入按年跌3%至61.26億元。

本月初美國加息後港元拆息仍未止跌，將不利銀行息差表現。龐華毅表示，環球通脹要降到2%至3%的央行目標需時，美國仍會保持在5厘的高息，直至通脹持續地向下，雖然近期港元拆息受資金流入股市拖低，不過未來數月港息仍會跟隨美息上升。

計劃在港申請虛擬資產牌照

此外，龐華毅表示，正在計劃於香港申請虛擬資產牌照，向本港客戶出售數碼資產，該行在新加坡已有相關業務。

另外，星展同日公布，龐華毅將擔任新設立的北亞區主管，兼管香港、中國內地及台灣地區市場的業務，他仍會擔任香港行政總裁。星展指出，此舉反映北亞區對集團重要。