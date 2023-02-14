經濟

星展：內房壞帳最差時候已過 中央出招撐樓市 流動性短缺問題紓

【明報專訊】去年內地房地產民企債務問題惡化，不少香港銀行須為內房離岸貸款作出撥備。星展香港行政總裁龐華毅昨日在業績發布會表示，相信最壞情况已經過去，不少壞帳在去年已由貸款和債券市場吸收，內地在去年底亦向內房推出支持樓市和貸款政策，流動性短缺問題已改善不少。

明報記者 歐陽偉昉

星展香港去年信貸撥備按年增6.59倍至3.19億元，主要由於2021年在疫後有較多回撥影響，去年一般撥備的淨回撥按年減少74%至1.44億元，特殊撥備則按年減少15%至4.63億元。

另外，龐華毅表示，該行資產質素在內房債務衝擊下仍然表現良好，因為歷年來有紀律地選擇放貸客戶，其國企內房貸款佔比高於民企，不過，該行仍會維持審慎風險管理，比較關注受美國制裁風險、供應鏈遷移、高能源成本影響等行業。

內房風險敞口 去年降至約7%

財務總監陳立珊披露，截至去年底，整體內房佔該行風險敞口降至約7%，單計大型民企則只佔1%至2%，該行過去兩年已審慎管理風險降低佔比。

受惠美國去年大幅加息，星展香港淨息差按年擴闊0.22厘至1.47厘，單計第四季淨息差更達1.94厘，帶動去年淨利息收入按年上升30%至104.68億元，純利按年上升19%至81.95億元，回復2019年新冠疫情前水平。不過受第五波疫情、市場環境疫弱等因素影響，非利息收入按年跌3%至61.26億元。

本月初美國加息後港元拆息仍未止跌，將不利銀行息差表現。龐華毅表示，環球通脹要降到2%至3%的央行目標需時，美國仍會保持在5厘的高息，直至通脹持續地向下，雖然近期港元拆息受資金流入股市拖低，不過未來數月港息仍會跟隨美息上升。

計劃在港申請虛擬資產牌照

此外，龐華毅表示，正在計劃於香港申請虛擬資產牌照，向本港客戶出售數碼資產，該行在新加坡已有相關業務。

另外，星展同日公布，龐華毅將擔任新設立的北亞區主管，兼管香港、中國內地及台灣地區市場的業務，他仍會擔任香港行政總裁。星展指出，此舉反映北亞區對集團重要。

上 / 下一篇新聞

小蠔灣頭炮流標 1個月3地皮收回 業界籲港鐵先建車站配套 減發展商投資風險
小蠔灣頭炮流標 1個月3地皮收回 業界籲港鐵先建車站配套 減發展商投資風險
東涌不足半月37宗二手成交 增四成
東涌不足半月37宗二手成交 增四成
KOKO ROSSO一房料低於800萬
KOKO ROSSO一房料低於800萬
種植道46號4洋房周五起招標
種植道46號4洋房周五起招標
新都城3房958萬沽 5個月新高
新都城3房958萬沽 5個月新高
牛津道屋地4.5億放售 實呎5.8萬
牛津道屋地4.5億放售 實呎5.8萬
大行降級股東掟貨 領展急瀉13% 瑞銀估最多跌26% 沽空股數創8年新高
大行降級股東掟貨 領展急瀉13% 瑞銀估最多跌26% 沽空股數創8年新高
股東有4選項 供股者3.21下午前須繳款
股東有4選項 供股者3.21下午前須繳款
憂高負債地產股抽水 新世界挫近7%領跌
憂高負債地產股抽水 新世界挫近7%領跌
停部分內地客帳戶 耀才跌12%
停部分內地客帳戶 耀才跌12%
證券業協會調查：72%券商去年虧損
證券業協會調查：72%券商去年虧損
畢馬威中國籲續派消費券
畢馬威中國籲續派消費券
彭博：港府將發首批代幣化綠債 涉8億元
彭博：港府將發首批代幣化綠債 涉8億元
AI快速貢獻靈感 時裝設計流程縮七成
AI快速貢獻靈感 時裝設計流程縮七成
恒大籲傳統銀行優化網上服務 助基層使用
恒大籲傳統銀行優化網上服務 助基層使用
美擬起訴「幣安穩定幣」發行商 SEC指屬未註冊證券 BUSD應聲跌價
美擬起訴「幣安穩定幣」發行商 SEC指屬未註冊證券 BUSD應聲跌價
美1月CPI公布前夕 儲局官員料續須加息
美1月CPI公布前夕 儲局官員料續須加息
中國復常 福士蘋果輝瑞等高層陸續訪華
中國復常 福士蘋果輝瑞等高層陸續訪華
張兆聰：力勁隨特斯拉走高 可逢低吸
張兆聰：力勁隨特斯拉走高 可逢低吸
劉宇亮：消費理想 餐飲啤酒看俏
劉宇亮：消費理想 餐飲啤酒看俏
辛建國：ChatGPT如何影響未來金融科技
辛建國：ChatGPT如何影響未來金融科技
何民傑：物業估值驟降 盈警流標續現
何民傑：物業估值驟降 盈警流標續現
薛偉傑：三菱停研發SpaceJet 日本航空大國夢成空
薛偉傑：三菱停研發SpaceJet 日本航空大國夢成空
技術取勝：潤啤短線宜守20天線
技術取勝：潤啤短線宜守20天線
《明報》「卓越財經大獎」頒31獎項 機構參與踴躍
《明報》「卓越財經大獎」頒31獎項 機構參與踴躍
匯豐伙紅十字會推流動健康教育站
匯豐伙紅十字會推流動健康教育站
劉思明：市場負面消息多 短線博反彈
劉思明：市場負面消息多 短線博反彈
周顯：領展供股 發大財機會
周顯：領展供股 發大財機會
湯文亮：領展賣產買商場 致供股局面
湯文亮：領展賣產買商場 致供股局面