經濟

停部分內地客帳戶 耀才跌12%

【明報專訊】中國證監會新規月底生效，落實《證券經紀業務管理辦法》，或禁跨境網上開戶。有內地客接獲耀才證券（1428）通告，於2月16日起只可沽出不可買入，消息拖累公司股價急跌12.3%。據了解，有券商已全面暫停遙距開戶，即使內地客到港親自開戶，亦需事前得到批准才辦理，有別於以往做法。身兼香港證券業協會主席的立法會議員李惟宏表示，業界背景及規模不一，難以一概而論具體影響，目前他未看到對整個行業即時有嚴重影響，但對事件會持保守態度。

李惟宏：對事件持保守態度

部分券商股股價同遭消息「震散」，除耀才股價急跌，其他如時富金融（0510）及申萬宏源（0218）的股價亦跌5%及3.7%。除耀才叫停部分內地客戶口外，據內地《證券時報》昨日亦有報道指，中資券商國泰君安國際（1788）亦已暫停內地客開戶，惟及後該報道已遭下架。但是據本報了解，有證券商因應內地落實新做法，因此要求內地客開設香港證券戶口時，要面對面開戶，並且按個案去逐個批核。業務營運部門亦叫停排隊開戶安排。

耀才昨晚公布，國內客戶於國內開立的證券帳戶於2月16日起全面暫停買入功能，認為不會對業務及收益構成影響。其重申遙距開戶的程序均一直依據遙距開戶要求，需要審查所有非親身到港開戶者，均要持有在港銀行帳戶作結算帳戶，才可開戶，開戶者須透過所登記的香港銀行帳戶存入不少於1萬元作身分認證。在內地未發出清晰的指引下，其叫停內地客於內地開立的戶口。

證監會則回覆指，持牌機構需要遵守營運所在地法律及規管要求，及要以客戶最佳利益行事，但是該會不便去解讀其他法域的監管要求。李惟宏昨日在記者會上表示，中證監1月已公布相關信息，不過業界背景及規模不一，難以一概而論，券商亦要自行決定是否繼續提供服務，以符合持牌要求。他亦會積極溝通從中協助業界，目前未看到對整個行業即時有嚴重影響，暫持保守態度。

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