經濟

股東有4選項 供股者3.21下午前須繳款

【明報專訊】領展（0823）上周五公布大供股計劃後，昨日復牌股價即急瀉近13%，相信不少散戶股東一時間還未來得及反應。持股是去是留，供股供與不供，也許還未拿得定主意。領展行政總裁王國龍上周五在記者會上，便簡述了股東的4個選項，股東宜注視供股時間表適時行動，以免錯失時機。

可申請加大供股數目

4個選項首先是按比例申請供股，合資股格股東須於3月21日下午限期前遞交申請及繳款，銀行及經紀行基本都有為客戶處理申請供股服務；持實物基金單位者則須以郵寄或親身向股票過戶處遞交申請及股款支票。若股東看好領展前景，另一選擇是申請加大供股數目，但要有心理準備一般獲派額外股份會低於申請數目。

領展股東的第三個選項是不供股或部分供股，則可將獲派的供股權在市場沽出套現，如此則須在3月9日至14日供股權交易期伺機沽貨。惟值得注意的是，以昨日領展急挫後股價計，供股權的理論價跌至約1.75元，持有一手或二手領展的小股東，按「五供一」只獲派20或40份供股權，總值僅35元或70元，以傳統經紀、銀行不少設約100元最低佣金收費計，還不足以付佣，或非實際選項。

第四個選項是股東在供權過程如不採取任何行動，一如王國龍所言，權益會被攤薄，亦非好的選項。

當然，股東不欲掏腰包參與供股，又不想權益被攤薄的話，可選擇現時沽貨離場；欲趁低吸納者，則可選擇在2月23日或之前未除權時買入基金單位，或待供股權掛牌後直接買入參與供股。

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