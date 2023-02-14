大行降級股東掟貨 領展急瀉13% 瑞銀估最多跌26% 沽空股數創8年新高

明報記者 陳偉燊

領展進行世紀供股，加上供股價折讓較大，昨日復牌後股價明顯插水，曾跌16.4%，尾市跌幅略收窄。其沽空股份大增至894.18萬股，為2014年12月中創下的1218萬股紀錄以來，過去8年錄得沽空股數最多的一天。同時該股佔大市的沽空比率高見2.48%，亦遠超近期平均0.1%至0.5%的水平。領展股價急插，除權價亦一併跌穿上周五相對較高收市價計算出來的理論除權價59.7元。在股價下跌後最新計算出來的理論除權價為52.99元。至於尚待出世的供股權，其理論價亦由上周五的每份3.1元，降至昨日的1.75元，單日急跌43.5%。

供股權理論價大插43.5%

另由於領展主要由基金持倉佔多，按日前本報報道引述投資銀行界及分析，由於很多基金的章程，未必容許基金尋求借貸參與供股，因此料在今次領展巨額供股集資行動中，或有基金需要出售供股權。甚至有可能需要沽售組合部分持股套現才可應付供股，否則就未能參與其中。

因應領展供股，多家大行包括花旗、中信里昂及高盛紛出手，調低該股投資評級，並由買入或跑贏大市，調低至中性或跑輸大市（見表）。當中花旗給予領展的目標價更為全城「最熊」，低見59.8元。瑞銀的報告更預期，市場會因應領展供股而出現負面反應，料股價會插15%至26%。該行對供股解讀成領展管理層預期息口長期高企，因此採取行動積極去槓桿。

高盛：與曾指負債仍舒適有別

高盛更形容領展此舉令人意外，與領展管理層此前稱負債率低於30%仍屬舒適的水平大相逕庭。富瑞等則維持該股目標價69元及「買入」評級不變，並料雖然領展股價會因而有負面反應，但是可獲供股的折讓部分抵消及補償，並料長遠可以受惠於基本因素的復蘇，及受惠於將來潛在收購帶來的增值作用。

評級機構標準普爾亦指出，領展供股有助降低槓桿及提供空間供日後收購，料其經調整負債比率會調低至19%至20%。該公司擬引進資本伙伴，加上今次供股，有助其在加息周期，面對債務融資成本上升時，繼續支持日後的收購。