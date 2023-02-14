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種植道46號4洋房周五起招標

【明報專訊】個別由租轉賣的豪宅項目，有新銷售部署。由本地老牌家族持有的山頂種植道46號豪宅項目，昨上載銷售安排，推出4座洋房於本周五（17日）起招標出售。

據銷售安排及招標文件，4座洋房將於2月17日至5月16日招標出售。相關洋房樓高3層，實用面積由4060至4432方呎，一律採4房4套間隔、設私人泳池及2個停車位，全數附連家具，屬超級豪宅。種植道46號早於2007年落成入伙，一直作收租用途，至去年10月底才突擊上載樓書，轉租為賣。

ONE STANLEY下季現樓推 800呎起

建灝地產旗下、位於赤柱黃麻角道的ONE STANLEY，最快下季以現樓形式推售。建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目由11座樓高4層的分層住宅，以及32幢獨立洋房組成，合共提供82伙；分層戶實用面積由約800至約3300方呎，洋房實用面積則由約2700方呎起至超過7000方呎。另外，項目設155個私家車位，全部配有充電供應。鄭續稱，項目定價將參考港島南區的豪宅、位於鴨脷洲及黃竹坑的大型單位做價，預計呎價介乎4萬至6萬元。

中小型單位方面，星星地產（1560）元朗宏業西街雨後料短期內推售。星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，項目預計下周內獲批預售，實用面積約260至900方呎不等。星星地產主席及首席執行官陳文輝稱，預計本月上載樓書，並開放示範單位予傳媒參觀，有機會下月初公布首張價單，料涉不少於67伙。

[香港地產]

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