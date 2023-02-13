經濟
退休綢繆

財富管理

加息下留意逆按揭贖回成本

【明報專訊】買樓防老為不少港人退休計劃的一部分，逆按揭又稱「安老按揭」，可為擁有物業的退休人士提供一個穩定收入來源。中國通海私人財富管理董事總經理張佩儀指出，逆按揭雖可鎖定物業資產價格，並提供現金流，但要留意加息周期下敍做逆按揭的贖回物業成本不低。

明報記者 劉敬華

逆按揭能為退休人士提供現金流，是基於業主將名下物業扺押予銀行借取安老按揭貸款，銀行會按借款人選擇的收款年期，每月向借款人發放貸款。與一般物業按揭相同，借款人仍是該物業業主，可繼續居於已抵押物業，而與一般物業按揭不同之處，在於除非安老按揭在特定情况下被終止，否則一般情况下借款人可終身毋須還款，繼續安居於已抵押物業直至百年歸老，還可選擇終身每月取款，變相自製長糧。

當然，世上沒有免費午餐，借款人不用還款，是由於當借款人百年歸老，其後人可優先選擇是否償還貸款贖回物業，否則銀行將安排出售物業以償還貸款，若有任何餘額，銀行將退還給其後人。借款人亦可隨時全數清還安老按揭貸款以贖回物業，而毋須繳交任何罰款。

須考慮樓價走勢健康情况等

要留意的是，利息及按揭保費均會累計入安老按揭貸款的總結欠中，目前的逆按揭計劃可讓借款人選擇浮息按揭或定息按揭，加息周期下若選擇浮息按揭，贖回物業所需要支付的利息將增加。張佩儀提醒，現階段即使選擇定息按揭計劃，贖回物業的利息成本亦較一年前為高，因此考慮敍做逆按揭時，應評估有否贖回物業自行出售的可能性，尤其是一旦樓價回升的時候。

張佩儀續稱，是否承做逆按揭需考慮的因素眾多，不僅要考慮樓價走勢及贖回可能性，還要考慮自身健康情况、家族病史、居住需求、其他退休儲備、退休後是否有其他投資收入、逆按揭與其他投資產品的回報比較，以及自身所能承受的投資風險等，宜作全面考慮，特別是於目前樓價偏軟、利息趨升，同時銀行定存亦有機會給予5厘回報的投資環境下。

考慮時，首要了解申請資格，安老按揭適用於沒有破產或涉破產呈請的55歲或以上港人業主，若持有物業屬未補地價的資助出售房屋，業主年齡須為60歲或以上。一般情况下，用作安老按揭貸款的抵押物業必須為樓齡50年或以下，並且沒有出租的香港住宅物業，超過50年樓齡之物業將按個別情况考慮。

還要考慮以何種形式收取貸款額，是以年金形式收取，以及是否需要一筆過收取大額貸款。借款人可選擇在10年、15年或20年的固定年期內，又或終身每月收取年金，此時便要考慮家族病史及個人健康狀況。借款人亦可選擇於申請安老按揭貸款時，或於收取年金期內，申請提取一筆過貸款，以應付特別情況，如支付物業的家居改善或保養維修開支、醫療開支、購買骨灰龕位及墓地，以及支付遺產規劃開支等，一筆過貸款的金額上限為安老按揭貸款年金現值的90%。

年金年期愈短 每月金額愈高

一般而言，物業價值愈高，每月年金的金額便會愈高；借款人正式申請安老按揭時的年齡愈高，及選擇的年金年期愈短，每月年金的金額亦會愈高；如多過一人申請，例如二人共同借款，其收取的每月年金金額會較單人借款的每月年金金額為低（見表），而每月年金金額將以最年輕借款人的年齡計算。

由於每月年金金額在選定的年金年期內會維持不變，金額一經訂定，將不受樓價、利率、通脹、通縮或其他經濟因素影響，如擔心樓價進一步下跌，承做逆按揭便可鎖定所持有的物業價值。張佩儀表示，假如於去年樓價仍處於高位時承做逆按揭，面對過去一年的樓價跌幅，自然不用擔心，目前樓價已下跌不少，倘若預期樓市中期回升，則宜待樓價回升方承做，另一方面，投資市場經過去年調整後，目前不少投資產品亦可提供不俗的現金流，如部分派息基金回報可達8厘，又如部分內銀股亦可提供逾8厘的股息率，建議中期希望增加現金流的退休人士或準退休人士，宜比較逆按揭及市場投資產品可提供的回報，再按自身的風險承受程度，及個人財務狀况作出合適的選擇。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

中證監新規月底生效 或禁跨境網上開戶 有內地客遭耀才限平倉 待法規釐清
中證監新規月底生效 或禁跨境網上開戶 有內地客遭耀才限平倉 待法規釐清
投資界憂開先例 削港股交投量
投資界憂開先例 削港股交投量
WeLab料明年收支平衡
WeLab料明年收支平衡
瑞銀籲設統一披露標準 助投資者理解ESG進度
瑞銀籲設統一披露標準 助投資者理解ESG進度
紐約梅隆曾春偉：盈利跌續加息 美股短期壓力大
紐約梅隆曾春偉：盈利跌續加息 美股短期壓力大
ChatGPT突顯美科企長線樂觀
ChatGPT突顯美科企長線樂觀
優必選擁機械人概念煞食 產品曾上春晚 研發成本高累見紅
優必選擁機械人概念煞食 產品曾上春晚 研發成本高累見紅
疫後首個情人節 套餐加價15% 餐廳有信心滿座 業界：整體消費未必大升
疫後首個情人節 套餐加價15% 餐廳有信心滿座 業界：整體消費未必大升
環一擬拓產品量 研伙家族辦公室
環一擬拓產品量 研伙家族辦公室
雙財莊拓自家產品銷外國谷毛利
雙財莊拓自家產品銷外國谷毛利
萬科擬定向增發A股籌最多150億人幣
萬科擬定向增發A股籌最多150億人幣
南寧谷樓市 「貸款人年齡加貸款期限」延至80歲
南寧谷樓市 「貸款人年齡加貸款期限」延至80歲
手機攝錄家俬 即獲搬運費報價
手機攝錄家俬 即獲搬運費報價
擬藉增值服務和大數據增加收入
擬藉增值服務和大數據增加收入
余淑穎：投資美元債券收息 助儲換樓首期
余淑穎：投資美元債券收息 助儲換樓首期
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：季績報捷 納指Call 10700
金子：季績報捷 納指Call 10700
張兆聰：領展供股追揸沽策略
張兆聰：領展供股追揸沽策略
張兆聰：利好因素多 油價蓄勢待升
張兆聰：利好因素多 油價蓄勢待升
伍禮賢：內地旅遊市場快速回暖 同程旅行受惠
伍禮賢：內地旅遊市場快速回暖 同程旅行受惠
王良享：網絡信息難盡信 或引致股價波動
王良享：網絡信息難盡信 或引致股價波動
許健生：AI大戰如箭在弦 人工智能利與弊
許健生：AI大戰如箭在弦 人工智能利與弊
謝偉銓：優化簡約公屋 改善交通配套
謝偉銓：優化簡約公屋 改善交通配套
商場商戶情人節優惠多籮籮
商場商戶情人節優惠多籮籮
沈永年：憧憬通關後東門重現熱鬧
沈永年：憧憬通關後東門重現熱鬧
陸振輝：熱愛生活 平淡中仍可如沐春風
陸振輝：熱愛生活 平淡中仍可如沐春風
林嘉文：加息放緩 美元反彈料短暫
林嘉文：加息放緩 美元反彈料短暫
溫傑：大市料續整固 粵投穩中求勝
溫傑：大市料續整固 粵投穩中求勝
陳大為：ChatGPT帶動的AI大戰
陳大為：ChatGPT帶動的AI大戰
陸振球：美債息美元回升 不利中港股巿
陸振球：美債息美元回升 不利中港股巿
陸振球：ChatGPT概念熱炒 反須小心
陸振球：ChatGPT概念熱炒 反須小心
林少陽：尋覓消費行業突圍贏家
林少陽：尋覓消費行業突圍贏家
技術取勝：信置處上升通道
技術取勝：信置處上升通道
李聲揚：永安折讓大 資產負債表乾淨
李聲揚：永安折讓大 資產負債表乾淨
蔡金強：捨與得：存人失地 人地皆存
蔡金強：捨與得：存人失地 人地皆存
艾雲豪：創業投資的系統性風險
艾雲豪：創業投資的系統性風險
李順威：分析儲局新通脹指標
李順威：分析儲局新通脹指標
劉思明：慎防強勢股獲利追跌
劉思明：慎防強勢股獲利追跌
何啟聰：美擬收緊投資華企 比亞迪熊67064
何啟聰：美擬收緊投資華企 比亞迪熊67064
瑞銀亞洲：科網走勢轉弱 騰訊沽12174
瑞銀亞洲：科網走勢轉弱 騰訊沽12174
摩根大通亞洲：AI概念打回原形 百度沽13114
摩根大通亞洲：AI概念打回原形 百度沽13114
周顯：老牌家族第三代 投資初創勁賺
周顯：老牌家族第三代 投資初創勁賺
王弼：市場低估谷歌壟斷地位
王弼：市場低估谷歌壟斷地位
曾淵滄：嘉國超值 新世界追落後
曾淵滄：嘉國超值 新世界追落後
湯文亮：老竇唔夠惡 難攞最佳父親獎
湯文亮：老竇唔夠惡 難攞最佳父親獎
陳永傑：要有美延長加息時間心理準備
陳永傑：要有美延長加息時間心理準備
廖偉強：樓市逆轉 各類物業現轉機
廖偉強：樓市逆轉 各類物業現轉機
布少明：樓市現「人通財通」效應
布少明：樓市現「人通財通」效應
馬泰陽：通關增樓市信心
馬泰陽：通關增樓市信心
全面通關首周末 十大屋苑24成交 連續兩月雙位數交投 第一城創13周新高
全面通關首周末 十大屋苑24成交 連續兩月雙位數交投 第一城創13周新高
新盤兩日售77伙 逾3個月最旺
新盤兩日售77伙 逾3個月最旺
中原再攻美國學生公寓 擬斥1.2億購俄亥俄州項目
中原再攻美國學生公寓 擬斥1.2億購俄亥俄州項目
theDesk進駐企廣5期 設1.7萬呎共享工作間
theDesk進駐企廣5期 設1.7萬呎共享工作間
上水舖租賃近月升至雙位數
上水舖租賃近月升至雙位數
瓏碧名校為鄰 中高層望開揚景
瓏碧名校為鄰 中高層望開揚景
君傲灣成交跌 呎價企穩1.57萬
君傲灣成交跌 呎價企穩1.57萬