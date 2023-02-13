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君傲灣成交跌 呎價企穩1.57萬

【明報專訊】市場憧憬美國加息步伐放緩，加上本港和內地全面通關等利好消息帶動，近日二手樓市交投已轉趨活躍，但部分屋苑因減價盤源被市場消化，交投開始放慢。將軍澳大型屋苑君傲灣，近月交投平穩，平均成交呎價於去年10月觸底後逐步回升，但2月首9日只錄1宗成交，料交投將較過去5個月有所回落，但其間呎價企穩1.57萬。

明報記者 歐陽慧恩

香港置業首席聯席董事李隆基表示，君傲灣新錄得成交，為第3座高層B室，實用面積666方呎、屬3房1套間隔，以1052萬元易手，實呎15796元；原業主2009年以450萬元購入，持貨約14年，現帳面賺602萬元或1.3倍。

3房1052萬易手 14年升值逾倍

受整體樓市氣氛回升帶動，市場近期屢錄大額、或成交價反彈個案。美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳THE PARKSIDE第1座中層A室，實用面積1087方呎4房1套間隔，望海景，新近以1973萬元易手，實呎18151元。較早前同座、同室兼相同面積的中層單位的成交價1920萬元，高出53萬元3%；上述新易手單位原業主2015年以1455萬元一手購入，現帳面賺518萬元或36%。

中原高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河嘉亨灣第3座中層B室，實用面積1128方呎、3房套間隔及工人套房，享海景，新近以3638萬元易手，實呎32252元，平屋苑分層3房標準戶成交價、呎價最高紀錄；原業主2007年以1515.7萬元買入，帳面獲利2122.3萬元，升值1.4倍。

代理消息稱，九龍站漾日居第6座高層複式戶，實用面積1644方呎、3房1套間隔，為銀主盤，以5000萬元放售約兩周，獲新買家以約4900萬元承接，實呎29805元，僅較市價低約5%；單位原業主2003年910萬元一手購入，至2021年起，先後20次向不同財務公司進行借貸，原業主至去年底被申請破產，最新成交價較20年前高3990萬元或4.4倍。

漾日居銀主盤4900萬沽 20年升值4倍

中原高級分區營業經理吳家威表示，東涌映灣園第3座高層H室，實用面積987方呎、3房連套房間隔，望機場海景，以1070萬元沽出，實呎10841元；屋苑同類單位第2座高層A室，今年1月以978萬元成交，即是次成交價較之高92萬元或9%；原業主2012年以673萬元買入，持貨約10年半，帳面獲利397萬元，單位期內升值59%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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