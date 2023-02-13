上水舖租賃近月升至雙位數

本月首9日區內錄6宗租務成交

據中原（工商舖）資料統計，由2021年4月至2022年11月期間，共20個月，上水區每月只錄得單位數字舖位租務成交，但自去年12月傳出即將全面通關消息後，上水區租賃成交宗數顯著回升。

資料顯示，去年12月及今年1月均各錄得13宗成交，較過去按月單位數字的租賃宗數明顯上揚，而本月首9日亦錄得約6宗，反映租賃交投愈見活躍。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，整體工商舖租賃市場出現量跌價升的局面，據中原（工商舖）統計，1月市場共錄得約1169宗工商舖租賃成交，與去年12月宗數相若，微跌約7.2%；對比去年同期則減少約33.8%；而上月總租賃成交金額則錄約7953萬元，比去年12月回升近兩成，按年同期下滑約三成。

潘續指，雖然上月份租賃交投量回落，但成交金額表現理想，整體按月錄得上升，尤其商舖反彈力度最為明顯，上月商舖市場共錄約265宗租賃成交，較去年12月上調約2.7%，成交金額亦呈向好趨勢，上月商舖總成交金額錄得約3089萬元，按月急升逾兩成。