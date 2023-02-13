theDesk進駐企廣5期 設1.7萬呎共享工作間

流動辦公桌月租由2500元起

企業廣場5期基座即為區內大型商場Mega Box。theDesk行政總裁及聯合創辦人許飈表示，企廣5期是集團首個設於九龍灣的據點，亦是東九龍第三個據點，新據點將在本周中開幕，目前預租情况理想，其餘12個據點出租率逾90%，涉逾5000名會員。他坦言，社會及工作模式改變下，共享工作間切合企業及員工對工作及空間上不同的需求，長遠有助企業在工作模式轉型下吸納人才。

許氏坦言，集團成立首3年因應市况而不斷擴充，期間因疫情而面對不同的挑戰，雖然營運狀况甚具挑戰性，但營業額不跌反升，如去年營業額較2021年上升100%，反映疫情改變了大眾的工作模式，共享工作間需求能滿足企業所需。

工作模式去中心化 企業須提供彈性工作間

被問及東九龍寫字樓空置率偏高，為何選擇落戶九龍灣，許飈回應，工作模式將去中心化（decentralization），企業必須在不同地區提供更多彈性的工作空間，以滿足員工需求，另亦方便與區內企業聯繫，藉此打造企業發展的生態圈。他期望未來全港亦設據點，特別是新界區如元朗、上水等區域，以配合企業吸納人才，並透露今年將再有新據點。

theDesk設於企業廣場的據點，是與嘉里（0683）合作營運，嘉里物業代業商業項目高級總監吳鎧廷表示，全面通關消息利好市場，本港經濟將漸趨穩定，加上啟德住宅將分階段料將入伙，預計共享工作空間的需求亦增加。另企廣5期出租率約90%，續租率約80%，呎租約20多元水平，預計未來寫字樓租金將平穩發展。