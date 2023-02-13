中原再攻美國學生公寓 擬斥1.2億購俄亥俄州項目

中原投資管理總裁葉明慧表示，旗下私募基金去年售出兩個美國德州及喬治亞州的學生公寓，合共涉及3925萬美元（即約3.06億港元），其中位於喬治亞州雅典市的學生公寓，設有128個牀位，2019年1290萬美元（即約1億港元）購入，去年以1800萬美元（約1.4億港元）售出，帳面獲利510萬美元（約4000萬港元），帳面賺幅約39.5%。

去年連沽兩公寓 3年最多賺四成

另一個則位於德州聖安東尼市，項目提供288個牀位，2019年購入價約1740萬美元（約1.36億港元），去年以2125萬美元（約1.66億港元）售出，期內帳面獲利385萬美元（約3000萬港元），賺幅約22.1%。她表示，基金購入物業後，透過翻新硬件及為物業改革，令其租值得以提升，上述兩物業售出時的租值，就比購入時分別高出20.8%及17.4%，故放盤時即收到十多份標書，要經過三輪競投才落實最終買家。

被問及物業租值理想，為何選擇持貨約3年便售出，中原集團創辦人施永青稱，由數年前初次接觸學生公寓，當時需向投資者定下一個「退場」時間表，故今次要按當年的承諾出售物業，但集團以及部分投資者均希望未來會有更長遠投資，故未來仍會籌集新的私募基金，並作更長線投資。中原投資管理董事總經理江若雯指出，公司一向都有留意不同市場，包括加拿大、日本、澳洲等，現計劃以約1600萬美元，購入俄亥俄州一幢學生公寓，物業總面積43,468方呎，提供109個牀位，現時出租率100%，平均每牀位月租約1051美元（約8200港元），預計淨租金回報約6.5厘。

她又指出，項目去年加租幅度約12%，較整體市場的16.9%為低；又透露擬翻新及管理改革提升租值，料物業增值空間大。