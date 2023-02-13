新盤兩日售77伙 逾3個月最旺

INNOVALE系列沽20伙佔最多

眾多新盤中，仍然以恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE系列佔最多，該盤過去兩日共售出約20伙，佔市場成交量約四分之一，套現金額近9400萬元。九建（0034）將軍澳海茵莊園，昨日發售36伙，並新增一按優惠，即日售出9伙，共套現逾5000萬元，其中成交呎價最高為1座21樓B3室，實用面積203方呎，開放式間隔，成交價470.4萬元，實呎23,172元。若連同上周五及周六售出的6伙，項目3日內售出15伙，其中周末兩日錄12宗成交，並連續兩個周末成交量達雙位數字。

此外，信置（0083）旗下西南九龍長沙灣維港滙系列過去兩日共沽7伙，其中2期3A座29樓B室，實用面積1121方呎，四房雙套間隔，連1071方呎天台，以4380萬元售出，實呎39,072元，連同系同觀塘凱滙，該公司過去兩日售出10伙，套現1.6億元。信置執行董事田兆源指出，全面通關後首個周末，一手市場氣氛持續改善，信置系周末共沽出10伙，預期旺勢持續。

事實上，新盤市場錄得不少豪宅買賣，如華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作發展的啟德跑道區澐璟，過去兩日售出4伙，成交價由2501.78萬至4317.3萬元，套現近1.5億元；路勁（1098）等發展的黃竹坑站港島南岸晉環，則售出2伙，套現9937.7萬元，其中1A座32樓A室，實用面積1205方呎，以4998萬元售出，實呎41,477元。