經濟
布少明

投資策略

布少明：樓市現「人通財通」效應

【明報專訊】自從今年初內地與本港恢復通關消息公布以來，大大提振本港投資信心，先有恒指一度由低位升逾五成；至於樓市同樣發力追落後，出現價量齊升的旺市情况。

值得一提的是，當樓市回暖時，很多時是由「聰明錢」及新香港人的資金快人一步搶先入市，在「人通財通」的效應下，造就豪宅市場率先起動，繼而延伸至整個樓市。

一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，1月份新盤成交量錄503宗，按月大升約87%，創4個月新高；當中逾5000萬元個案錄41宗，按月升近2.2倍，並創16個月新高；至於「億億聲」的豪宅成交亦錄得接近10宗，較去年整個第4季還要多，可見豪宅交投當旺。

那邊廂一手交投及豪宅市場轉活，這邊廂二手交投亦不遑多讓。即使過去一個月正值農曆新年，樓市受傳統淡季影響，但根據美聯物業分行數據，同樣以1月8日至2月7日的一個月去計，期內十大屋苑成交量共錄261宗，比起前一個月的239宗按月增加約9.2%。

樓價方面，美聯樓價指數最新報147.32點，按周升0.14%，連升5周，本年迄今升約0.88%。

延續「大陽春」 樓價料升3%

展望後市，隨着近日多個新盤因應樓市升溫而積極部署開售，相信新一輪新盤大戰已如箭在弦；加上現時樓市回升，只由本地及新香港人的購買力所引發，樓市升幅仍屬於大落後，有極大上升潛力，配合息口有望見頂的憧憬，預期2月及3月份樓市會延續當下「大陽春」的勢頭，價量有望「更上幾層樓」，至於樓價方面則有望出現約3%升幅。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

上 / 下一篇新聞

中證監新規月底生效 或禁跨境網上開戶 有內地客遭耀才限平倉 待法規釐清
中證監新規月底生效 或禁跨境網上開戶 有內地客遭耀才限平倉 待法規釐清
投資界憂開先例 削港股交投量
投資界憂開先例 削港股交投量
WeLab料明年收支平衡
WeLab料明年收支平衡
瑞銀籲設統一披露標準 助投資者理解ESG進度
瑞銀籲設統一披露標準 助投資者理解ESG進度
紐約梅隆曾春偉：盈利跌續加息 美股短期壓力大
紐約梅隆曾春偉：盈利跌續加息 美股短期壓力大
ChatGPT突顯美科企長線樂觀
ChatGPT突顯美科企長線樂觀
優必選擁機械人概念煞食 產品曾上春晚 研發成本高累見紅
優必選擁機械人概念煞食 產品曾上春晚 研發成本高累見紅
疫後首個情人節 套餐加價15% 餐廳有信心滿座 業界：整體消費未必大升
疫後首個情人節 套餐加價15% 餐廳有信心滿座 業界：整體消費未必大升
環一擬拓產品量 研伙家族辦公室
環一擬拓產品量 研伙家族辦公室
雙財莊拓自家產品銷外國谷毛利
雙財莊拓自家產品銷外國谷毛利
萬科擬定向增發A股籌最多150億人幣
萬科擬定向增發A股籌最多150億人幣
南寧谷樓市 「貸款人年齡加貸款期限」延至80歲
南寧谷樓市 「貸款人年齡加貸款期限」延至80歲
手機攝錄家俬 即獲搬運費報價
手機攝錄家俬 即獲搬運費報價
擬藉增值服務和大數據增加收入
擬藉增值服務和大數據增加收入
余淑穎：投資美元債券收息 助儲換樓首期
余淑穎：投資美元債券收息 助儲換樓首期
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：季績報捷 納指Call 10700
金子：季績報捷 納指Call 10700
張兆聰：領展供股追揸沽策略
張兆聰：領展供股追揸沽策略
張兆聰：利好因素多 油價蓄勢待升
張兆聰：利好因素多 油價蓄勢待升
伍禮賢：內地旅遊市場快速回暖 同程旅行受惠
伍禮賢：內地旅遊市場快速回暖 同程旅行受惠
王良享：網絡信息難盡信 或引致股價波動
王良享：網絡信息難盡信 或引致股價波動
許健生：AI大戰如箭在弦 人工智能利與弊
許健生：AI大戰如箭在弦 人工智能利與弊
謝偉銓：優化簡約公屋 改善交通配套
謝偉銓：優化簡約公屋 改善交通配套
商場商戶情人節優惠多籮籮
商場商戶情人節優惠多籮籮
沈永年：憧憬通關後東門重現熱鬧
沈永年：憧憬通關後東門重現熱鬧
陸振輝：熱愛生活 平淡中仍可如沐春風
陸振輝：熱愛生活 平淡中仍可如沐春風
林嘉文：加息放緩 美元反彈料短暫
林嘉文：加息放緩 美元反彈料短暫
溫傑：大市料續整固 粵投穩中求勝
溫傑：大市料續整固 粵投穩中求勝
陳大為：ChatGPT帶動的AI大戰
陳大為：ChatGPT帶動的AI大戰
陸振球：美債息美元回升 不利中港股巿
陸振球：美債息美元回升 不利中港股巿
陸振球：ChatGPT概念熱炒 反須小心
陸振球：ChatGPT概念熱炒 反須小心
林少陽：尋覓消費行業突圍贏家
林少陽：尋覓消費行業突圍贏家
技術取勝：信置處上升通道
技術取勝：信置處上升通道
李聲揚：永安折讓大 資產負債表乾淨
李聲揚：永安折讓大 資產負債表乾淨
蔡金強：捨與得：存人失地 人地皆存
蔡金強：捨與得：存人失地 人地皆存
艾雲豪：創業投資的系統性風險
艾雲豪：創業投資的系統性風險
李順威：分析儲局新通脹指標
李順威：分析儲局新通脹指標
劉思明：慎防強勢股獲利追跌
劉思明：慎防強勢股獲利追跌
何啟聰：美擬收緊投資華企 比亞迪熊67064
何啟聰：美擬收緊投資華企 比亞迪熊67064
瑞銀亞洲：科網走勢轉弱 騰訊沽12174
瑞銀亞洲：科網走勢轉弱 騰訊沽12174
摩根大通亞洲：AI概念打回原形 百度沽13114
摩根大通亞洲：AI概念打回原形 百度沽13114
周顯：老牌家族第三代 投資初創勁賺
周顯：老牌家族第三代 投資初創勁賺
王弼：市場低估谷歌壟斷地位
王弼：市場低估谷歌壟斷地位
曾淵滄：嘉國超值 新世界追落後
曾淵滄：嘉國超值 新世界追落後
湯文亮：老竇唔夠惡 難攞最佳父親獎
湯文亮：老竇唔夠惡 難攞最佳父親獎
陳永傑：要有美延長加息時間心理準備
陳永傑：要有美延長加息時間心理準備
廖偉強：樓市逆轉 各類物業現轉機
廖偉強：樓市逆轉 各類物業現轉機
馬泰陽：通關增樓市信心
馬泰陽：通關增樓市信心
全面通關首周末 十大屋苑24成交 連續兩月雙位數交投 第一城創13周新高
全面通關首周末 十大屋苑24成交 連續兩月雙位數交投 第一城創13周新高
新盤兩日售77伙 逾3個月最旺
新盤兩日售77伙 逾3個月最旺
中原再攻美國學生公寓 擬斥1.2億購俄亥俄州項目
中原再攻美國學生公寓 擬斥1.2億購俄亥俄州項目
theDesk進駐企廣5期 設1.7萬呎共享工作間
theDesk進駐企廣5期 設1.7萬呎共享工作間
上水舖租賃近月升至雙位數
上水舖租賃近月升至雙位數
瓏碧名校為鄰 中高層望開揚景
瓏碧名校為鄰 中高層望開揚景
君傲灣成交跌 呎價企穩1.57萬
君傲灣成交跌 呎價企穩1.57萬
加息下留意逆按揭贖回成本
加息下留意逆按揭贖回成本