陳永傑：要有美延長加息時間心理準備

對於美國1月非農業新增職位多達51.7萬個，創出6個月以來最多，戴利形容是令人驚訝的數字。顯示即使整體經濟放緩，就業市場仍強勁。不得不採取限制性的政策立場，直至相信通脹率將完全回落至2%的目標，現時考慮通脹見頂為時過早。

美國1月份非農業職位大幅增加51.7萬個，遠超過市場預期的18.5萬個。上月私人市場新增職位44.3萬個，亦遠多過預期，政府職位增加7.4萬個。1月失業率跌至3.4%，低過市場預期。

公布1月非農業新增職位當日，美國10年期債息收復早前失地，一度升至3.556厘，升15.8個基點，創出5日高位。一般與利率預期同步變動的兩年期債息升穿4.3厘，高見4.318厘，上升22.8個基點，創出1月12日以來最高。30年美債息曾觸及3.664厘，上揚10.9個基點。

美國前財長薩默斯表示，非農業職位數據令人鼓舞，反映聯儲局可能有能力讓經濟「軟着陸」，但認為經濟已經擺脫危機，便是過分樂觀。非農就業職位數據反映「軟着陸」可能性有所上升，數據也反映通脹重返2%指標難度增。

筆者認同薩默斯看法，但擔心聯儲局成員在加息方面轉為進取，延長加息時期，令樓市及股市等投資市場面對更長加息壓力。多加的加息次數預料只會是一至兩次0.25厘，投資者宜有心理準備，要面對略長的加息時間。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]