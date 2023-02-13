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2023年2月13日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
中證監新規月底生效 或禁跨境網上開戶 有內地客遭耀才限平倉 待法規釐清
投資界憂開先例 削港股交投量
WeLab料明年收支平衡
瑞銀籲設統一披露標準 助投資者理解ESG進度
紐約梅隆曾春偉：盈利跌續加息 美股短期壓力大
ChatGPT突顯美科企長線樂觀
優必選擁機械人概念煞食 產品曾上春晚 研發成本高累見紅
疫後首個情人節 套餐加價15% 餐廳有信心滿座 業界：整體消費未必大升
環一擬拓產品量 研伙家族辦公室
雙財莊拓自家產品銷外國谷毛利
萬科擬定向增發A股籌最多150億人幣
南寧谷樓市 「貸款人年齡加貸款期限」延至80歲
手機攝錄家俬 即獲搬運費報價
擬藉增值服務和大數據增加收入
余淑穎：投資美元債券收息 助儲換樓首期
環球經濟數據
金子：季績報捷 納指Call 10700
張兆聰：領展供股追揸沽策略
張兆聰：利好因素多 油價蓄勢待升
伍禮賢：內地旅遊市場快速回暖 同程旅行受惠
王良享：網絡信息難盡信 或引致股價波動
許健生：AI大戰如箭在弦 人工智能利與弊
謝偉銓：優化簡約公屋 改善交通配套
商場商戶情人節優惠多籮籮
沈永年：憧憬通關後東門重現熱鬧
陸振輝：熱愛生活 平淡中仍可如沐春風
林嘉文：加息放緩 美元反彈料短暫
溫傑：大市料續整固 粵投穩中求勝
陳大為：ChatGPT帶動的AI大戰
陸振球：美債息美元回升 不利中港股巿
陸振球：ChatGPT概念熱炒 反須小心
林少陽：尋覓消費行業突圍贏家
技術取勝：信置處上升通道
李聲揚：永安折讓大 資產負債表乾淨
蔡金強：捨與得：存人失地 人地皆存
艾雲豪：創業投資的系統性風險
李順威：分析儲局新通脹指標
劉思明：慎防強勢股獲利追跌
何啟聰：美擬收緊投資華企 比亞迪熊67064
瑞銀亞洲：科網走勢轉弱 騰訊沽12174
摩根大通亞洲：AI概念打回原形 百度沽13114
周顯：老牌家族第三代 投資初創勁賺
王弼：市場低估谷歌壟斷地位
曾淵滄：嘉國超值 新世界追落後
湯文亮：老竇唔夠惡 難攞最佳父親獎
陳永傑：要有美延長加息時間心理準備
廖偉強：樓市逆轉 各類物業現轉機
布少明：樓市現「人通財通」效應
馬泰陽：通關增樓市信心
全面通關首周末 十大屋苑24成交 連續兩月雙位數交投 第一城創13周新高
新盤兩日售77伙 逾3個月最旺
中原再攻美國學生公寓 擬斥1.2億購俄亥俄州項目
theDesk進駐企廣5期 設1.7萬呎共享工作間
上水舖租賃近月升至雙位數
瓏碧名校為鄰 中高層望開揚景
君傲灣成交跌 呎價企穩1.57萬
加息下留意逆按揭贖回成本
技術取勝：信置處上升通道
【明報專訊】新地宜守穩20天線（圖）
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