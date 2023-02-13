林嘉文：加息放緩 美元反彈料短暫

雖然近期美聯儲不少委員重申鷹派的加息立場，但筆者預計聯邦基金利率未來的升幅，仍有望較市場現時對歐洲、澳洲和新西蘭央行利率水平預期為低。因此，預計扣除通脹後的利差將在未來幾個月內對美元產生負面影響。

另一方面，中國重新開放和近期圍繞全球增長的樂觀情緒，可能會消除對美元的邊際避險需求。從技術角度來看，近期美元反彈的速度及相應的歐元下跌走勢表明，過度的美元長倉可能已顯著放緩。

美匯指數104.7阻力大

美匯指數的其中一個技術指標──相對強度指數RSI（動量指標）已從接近超賣區域移至中性區域。因此，筆者認為50日移動平均線103.5，其後是104.7將為美元的強勁阻力位，而技術支持位則在102.0，其後是100.8。

美元兌日圓近期曾走強，因有報道稱日本執政黨可能就現任日本央行行長黑田東彥的繼任人選出現分歧。隨着投資者尋找日本央行政策變化的潛在信號，圍繞潛在候選人的消息可能會引發美元兌日圓波動擴大。另一方面，英鎊兌美元走高，因為英國央行成員的鷹派言論及對工資影響通脹的關注，推動該貨幣組合走高。筆者現在預計該貨幣組合近期走勢將呈區間活動。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]