陸振輝：熱愛生活 平淡中仍可如沐春風

年輕人總喜歡爭名逐利，退休者在此時此刻，又不必太過計較身外的事和物了。很喜歡一句話：「時間撲面而來，我們終將釋懷。一路走來，歲月帶走了純真，時光蒼老了容顏，閱歷成熟了心智，沉澱下來的是一份淡泊的心境。」人活着重要的不是改變他人，而是要改變自己、適應自己。其實只要平平安安、健健康康、舒舒坦坦就已經是幸福的人生。

健康舒坦已是幸福人生

生活永遠不會像我們想像中的那麼美好，但也不會像我們想像中的那麼不堪。只要我們始終心存陽光、笑容以對，再大的困難也自然可以克服。

永遠不要指望天上突然會掉下餡餅，生命中的幸福其實就藏在我們日常中的努力裏。當你把努力變成了一種自律時，你離自己想要的目標就會愈來愈近，人也會變得更精神抖擻，和熙的晨光就會撲面而來。人生顛簸難免，但千萬不要因為一時的挫折、困難、失敗就失去了前行的勇氣。路是走出來的，事是做出來的，只要堅持奮鬥，一切都會在期望之中。

想要讓平淡的生活過得如沐春風，最好的辦法就是學會熱愛生活，並為其付出不懈的努力，讓自己變得足夠的強大，遇事處變不驚，經常保持着一個良好的心態的話，你就是人生的勝利者了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]