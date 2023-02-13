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商場商戶情人節優惠多籮籮

【明報專訊】情人節進入最後倒數階段，仍在物色禮物的你，不妨於提供情人節優惠的商場或商戶尋寶，或能於最後一刻覓得心儀禮物，兼享期間限定優惠價或禮券，省下的預算或可留在未來日子予伴侶更多小驚喜。明報記者 劉敬華

不少商場除會為情人節特設「打卡位」外，期間亦會推出消費優惠，如消費滿指定金額，便向消費者贈送餐飲禮券，吸引消費者日後與情人再到商場「撐枱腳」。以旺角T.O.P為例，由即日至3月19日，場內不僅設「懶得鳥」主題打卡位，消費者於場內B/F至5/F商戶以電子貨幣即日累積淨消費滿200元，最多累積3張不同商戶發票，可獲50元指定餐飲商戶禮券，每組發票最多可換餐飲商戶禮券5張。

或獲餐飲電子購物禮券

至於九龍站ELEMENTS圓方推出的「Feel the Splendour of Spring 消費獎賞」，由即日至2月28日，於場內即日以電子貨幣單一消費滿2000元，可獲1000元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券，惟要留意必須為ELEMENTS Club會員及「圓方之友」方可獲得優惠。

部分商場則以消費滿額送贈購物現金禮券吸客，以恒隆的「hello甜蜜獻禮」優惠為例，即日至4月30日，hello會員於恒隆旗下商場最少1家零售商戶及1間餐飲商戶，累積電子消費滿2000元或以上，即可獲贈1張100元恒隆電子購物禮券，累積電子消費滿4000元或以上，可額外獲贈1張100元恒隆電子購物禮券，每位會員於整個活動期內最多可獲贈4張100元恒隆電子購物禮券。又如旺角朗豪坊推出的優惠，由即日至2月15日於場內食肆晚市單一電子消費滿200元，可獲贈朗豪坊商場100元現金禮券及LANGHAM BEAUTY 100元購物券，而期內於場內零售店舖單一電子消費滿500元，即送50元朗豪坊食肆現金禮券，情人節當日亦可使用，要留意優惠只限LP CLUB會員，同時每日送出的優惠券設有名額，先到先得。

有部分商場選擇與場內個別商戶合作推出優惠，如尖沙嘴海港城便為其中之一，由即日至2月16日，該商場推出「TODAY BEST OFFER」情人節限定快閃優惠，場內的Dan Ryan's Chicago Grill、FAT COFFEE WITH、KEF及Sam Edelman等商戶特別推出情人節優惠，其中於KEF購買任何產品，即可獲贈La Maison Flavoured Truffle Gift Box乙盒。

部分商場則讓商場會員以過去累積的積分換領贈券，如旺角MOKO新世紀廣場推出的「MOKO甜蜜盛會」優惠，由即日至2月14日The Point會員可憑1500積分，換領30元甜品電子立減券或30元MOKO POP電子贈券，惟要留意電子贈券只適用於指定MOKO商戶，並且需於指定商戶消費滿100元方可使用1張，每次交易最多可使用3張電子贈券。

豐澤蘇寧網店購物有折扣

直接以優惠價購買心儀禮物，自然更為划算。有商戶趁情人節在網店推出購物優惠，以豐澤為例，由即日至2月14日，其網店的「情人節限定快閃購」優惠便以優惠價每周推出限時限量產品，同時推出折上折電子優惠碼，購物滿500元可減30元，消費滿1500元減50元，買滿2500元可減100元，惟電子優惠碼不適用於每周指定產品及部分品牌如Apple及小米產品。蘇寧的網店亦有推情人節優惠，即日至2月14日推出的限定產品優惠中，亦有包括部分Apple及三星的電子產品，部分指定優惠產品可更領取優惠券，領取相關優惠券後每買滿500元即減50元，最高可減1000元，要留意優惠券名額有限，領完即止，部分優惠同一用戶只限一次。

情人節不一定要二人世界，也可與親友同歡。部分商戶亦有為開派對而設優惠，如香港太古可口可樂e-Shop推出的「2023情人節限定優惠」，由即日至2月28日於該網站購物滿399元或以上，並輸入推廣碼，即可享100元折扣，以及OOHA白桃烏龍茶味汽水一箱，名額有限，送完即止。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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