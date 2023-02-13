許健生：AI大戰如箭在弦 人工智能利與弊

今次的AI大戰始於去年11月，由OpenAI所開發的ChatGPT揭開序幕。繼OpenAI及Microsoft（美：MSFT）計劃將ChatGPT整合在其產品線外，一批前OpenAI工程師因不滿微軟與OpenAI的合作，另起爐灶成立Anthropic公司開發Claude系統。Claude主要投資者包括Facebook聯合創始人Dustin Moskovitz、Google前CEO及現技術顧問Eric Schmidt，目前估值達50億美元。據外媒報道，Claude能提供更人性化的答案及有能力質疑問題的正確性。反之，ChatGPT就缺乏反問的能力。不過，在一些較複雜的問題上，ChatGPT所生成的答案就較為出色。

至於科技股龍頭一哥Google就在上周急急推出了命名Bard的AI系統，可能準備時間太倉卒，在推廣視頻回答問題時犯了一錯誤導致股價大跌7%，蒸發了1000億美元的市值。但話雖如此，人工智能是要靠海量的數據，透過不斷學習為系統培訓、優化及建立更人性化的語言辨別與表達能力，Google在這裏卻有先天性的優勢。

國內搜索引擎龍頭百度（9888）也不甘後人，上周發布將會今年3月推出ERNIE Bot「文心一言」AI系統，其中確定以文心（ERNIE）語言模型作為基礎，提供跨語言、模態的深度語言理解能力，具備更快互動內容生成能力。另一國內科網股巨頭網易（9999），旗下的「有道」AI技術團隊已投入開發與ChatGPT類似項目，主要應用在教育板塊。

港科創藉主流AI系統開發方案

至於香港方面，據筆者了解，本地大部分科創企業都是建基於主流AI系統來開發應用方案，其中一家位於香港科學園的初創公司Pantheon Lab Ltd，其創辦人Ivan早於2019年已料到未來世界將會是生成式人工智能內容（Generative AI）天下，並開始利用GAN（Generative Adversarial Network）對抗生成網絡為基礎，開發像真度高及具有智能對話能力的數字人（Hyper-Realistic AI Digital Human）、超高像真度的唇形同步配音（Lip-Synchronization）、語音克隆及合成技術（Voice-cloning and synthesis）。近年更深入研究怎樣利用Diffusion Mosel及3D haptics開發Mixed Reality進入恍如真實世界的超級元宇宙。

筆者認為人工智能的主戰場除了在搜索引擎板塊上之外，更會衍生建基於AI系統上的應用場景，不少科創已開發相關的應用軟件，以下和大家分享幾個較為有潛質的方案。

Copy.ai是一個AI驅動的文案寫作平台，可創建優質的內容給客戶。幫助撰寫可轉化的博客、電子郵件、銷售文案、標題和社交媒體帖子。

Perplexity.ai能將數十萬個搜尋結果經過AI系統分析後，以最適合性的邏輯並以簡單文字表述，減省用戶審視時間。

Sitekick.ai是AI登陸頁面構建器。它允許創建漂亮的登錄頁面，而毋須編碼、設計或文案寫作技能。

Lensa.ai App於2018年作為Prisma的產品首次推出，它具有照片編輯和濾鏡應用程序以及將圖像轉換為藝術品的能力。

科技雖然能帶給人類不少利便，但亦會衍生出不同的問題。目前有不少國家、機構在研究如何制定人工智能道德「Ethical AI」的規則。Ethical AI指的是使用人工智能技術的方式，在遵循道德和法律原則的同時，保護人權和公正。這些原則包括透明度、公平性、隱私、可追責性等。在實際應用中，這意味着開發人工智能系統時要考慮它們可能帶來的影響，確保它們不會對人類造成不必要的傷害，並在必要時採取措施防止這種情况的發生。總括來說，道德人工智能是一種利用人工智能技術的同時，保持對道德和法律原則的尊重和遵守的方式。

2023年會是人工智能發展一個重要的里程，筆者相信科技是中立的，其風險更在乎使用者的目的與初心。人工智能可以去得有多深、多遠就要看看其價值轉化及如何改善人類的生活與習慣。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]