王良享：網絡信息難盡信 或引致股價波動

上周四彭博資訊引述不知名人士報料說，阿布扎比第一銀行（FAB）對渣打（2888）將重新提出收購，並已接近完成「盡職審查」（Due Diligence），渣打股價隨即在倫敦時段跳升11.8%。不過，阿布扎比第一銀行於周五卻宣布無意此時再提出收購新建議，渣打股價於周五倫敦時間隨即回吐6.8%。

渣打傳被收購 作價太低有疑問

筆者於聽到上述消息後立刻產生兩個疑問：第一，在報道中阿布扎比銀行的收購價只是300億至350億美元，而渣打的市值為237.7億美元，市帳率只是0.59倍，那阿布扎比銀行的收購價比市價只高出26%至47%，比帳面值甚至出現13%至25%的折讓，試問賣家可會答應；第二，盡職審查通常會在交易最後階段進行，而1月底阿布扎比銀行已經宣布放棄收購，根據法例，需要經過6個月冷靜期才可再提收購。 因此，該不知名人士可信程度偏低。不過此舉亦提醒了市場如果將來有超過一個買家對渣打有興趣時，0.6倍的市帳率實在偏低，股價有被托起的空間。

另一個關於錯誤信息引致股價波動的例子是谷歌（Google）。為應付來勢洶洶的微軟的ChatGPT攻勢，谷歌發布了關於其人工智能聊天機械人Bard的在線廣告。可惜在廣告中，當試用者詢問James Webb（JWST）太空望遠鏡的新發現時，Bard錯誤地給出了JWST是拍攝太陽系外行星第一張貼片的望遠鏡，引致Alphabet股價下跌接近6%。

其實大家亦不必太過介意Google沒有給出正確答案，早前在香港特別行政區國歌問題上，Google已曾用以算式不可改作說辭，另在美國總統選舉期間，所謂假新聞更是充斥着互聯網。

受ChatGPT熱潮所致，中國人工智能龍頭公司百度（9888）亦被炒上，一周內股價最多升23%，之後國內問答網站知乎（2390）接力，其股價一天內暴漲51%至接近上市後高位，不過兩股都在官媒《證券時報》提出新概念雖好可不要瞎炒後，分別回吐13.6%及20%。誠然，比起百度，知乎的人工智能含金量可能不高，此一波被乘勢炒起可能要份外小心。但百度的中國人工智能龍頭地位不容否定。百度聊天機械人文心一言（ERNIE-Bot）在內部測試圓滿後，將於3月份推出，將會是個好時機爭取到大量疫後復常的廣告；應用情景多了，以往投資者認為百度只是搜尋網站的觀念將改變。基於政府對數據的保護，百度在監管上比起外國入口的聊天機械人應用編程接口（Chatbot API）佔先，同時因為百度人工智能並不需要用最微型芯片，不受美國制裁影響，未來的科研開發亦無限制，有利更多應用程式的發展，因此筆者繼續看好百度。

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[王良享 政經良謀]