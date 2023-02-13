經濟
余淑穎 理財信箱

余淑穎：投資美元債券收息 助儲換樓首期

【明報專訊】讀者Charlie來信：

本人於去年7月結婚，已買了深水埗單幢式住宅一房單位，約300方呎，現時月供1.4萬元，還款期30年。本人和丈夫皆30歲，職業為文員及廚師，月入分別為2.6萬及3.2萬元，計劃於33歲左右生小朋友，我們期望在小朋友入讀小學前換個較大的兩房單位，地點位於觀塘或附近，不知該如何作準備？現時我們沒有任何股票/基金儲蓄（已全數付了首期及用於結婚開支），每月扣除供樓及日常開支後，兩人合共儲蓄1萬元。

 筆者回覆：

本人因應你們夫婦二人現時的經濟狀况作出了以下的財務分析及建議，希望能助你早日達成目標。剛上車的你們，已耗盡儲蓄來作首期及結婚開支，接下來的日子要好好規律性儲蓄，作日後換樓所需首期及新生命來臨開支之用。

Charlie希望在3至4年後迎接新生命的來臨，現時在香港的醫療制度下對孕婦的照顧也頗全面，基本上可選擇在公立醫院分娩，不會為你們財政帶來很大的負擔。懷孕的過程中，跟足公立醫院的產前檢查，附加私家醫生的仔細檢查相信已足夠。而為配合新生命的來臨，購置日用品開支是必須的，但一些嬰兒用品如BB牀、BB車等，可以向相熟的朋友及親戚回收二手用品來節省開支。

搵長輩照顧BB節省開支

因為你們夫婦二人也是在職人士，若新生命誕生後，相信你們必須考慮由誰來照顧BB，可以的話，我建議優先考慮由長輩來照顧BB，一來由自己的父母照顧可以較安心，二來在金錢開支上也可以較彈性處理。我的意思並不是聘請海外女傭是壞事，只是在招聘的過程中需要額外開支之餘，還要碰碰自己的際遇及運氣。始終由資料所得的女傭背景跟現實上班後的表現，有着很大差別的例子比比皆是。在照顧新生嬰兒上，不論是由長輩或女傭來照顧也需要緊密的溝通、忍讓及磨合。

當然選擇由長輩來照顧便有可能需要提早搬遷來配合，若4年後真的有搬遷的迫切性，我建議在照顧者的附近租住合適的兩房單位作緩衝方案，屆時便將現時自置物業放租，以抵消供樓開支。當然在衡量個人物業租金收入及自住單位租金的開支時，必須謹慎了解及分析能否盡量降低因租住環境改善而帶來的額外生活開支。

我建議Charlie在選擇投資方案作儲蓄增值時，必須第一要考慮現金流的彈性，第二是個人能承受的投資風險能力，第三才是投資回報。相信波幅偏低的每月派息的股債混合基金也是其中較合適的選擇考慮，我建議Charlie可將每月1萬元定額供款在一些每月派息的美元高收益債券上，儲蓄期為8年，現時每年平均回報為7厘，因彈性高及每月收息，8年後應可儲蓄到資產約101萬元作置業首期。

坦白說現時香港樓價較波動，要預期將來日子如何換購心儀的兩房單位，實在不能作準。既然如此，我建議Charlie夫婦在沒有太大的壓力情况下，盡量儲備足夠的資產及現金作首期及家庭配套所需，在將來日子要多留意你希望選購地區的兩房單位樓市走勢，有助未來為你們帶來機遇換置心儀單位。你亦可聯絡專業的資產理財顧問，為你們個人的財務狀况作出詳細分析。

美聯金融集團高級副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[余淑穎 理財信箱]

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