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擬藉增值服務和大數據增加收入

【明報專訊】吳浩鏘在英國雪菲爾德大學取得土木工程學士學位後，又在香港科技大學取得土木工程碩士學位，並曾經在建造業工作了3年多。直至成立MOVE IT MOVE IT，才離開建造業。

他表示，為了避免燒錢過快，一直很小心的嚴格控制開支。現時，該公司有3名全職和兩名兼職員工。至今，公司所有開支來自數碼港培育計劃等資助計劃，暫時未需要用到自己的積蓄。

希望透過地產代理轉介客戶

吳浩鏘希望用增值服務來提高收入。除了約5家物流公司之外，還有兩家存倉公司、兩家清潔公司、兩家保險公司亦已經和該公司簽下合作意向書，有意成為合作的服務供應商。訪問當日借出陳列室供示範和取景的家俬店Homie Living Style Studio，亦有可能和該公司合作。

此外，他希望和地產代理公司建立合作關係。例如，若地產代理將買樓或租樓的客戶轉介給該公司，該公司可以向地產代理提供少許優惠。該公司也是香港工業總會轄下香港初創企業協會主辦的「第五屆初創飛昇計劃」（STARS Programme）的入圍初創公司之一，所以去年得以參加該計劃和房地產行業業者的配對活動。

吳浩鏘希望，將來在客戶搬遷之前和之後，該公司都能夠涉足到增值服務。例如，在客戶未搬遷之前，先建議室內設計公司或新家俬給對方選擇。而一些重要的大數據，例如某個屋苑每年的搬出搬入次數、某種單位一般有哪些家俬、某種家俬在哪些地區的銷量較高等，亦希望可以出售數據給家俬店和地產代理等。

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