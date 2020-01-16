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ChatGPT突顯美科企長線樂觀

【明報專訊】紐約梅隆投資管理亞太區（日本除外）客戶投資方案主管曾春偉在上文預測，由於美國通脹仍會在高位徘徊，故此聯儲局下月再加息0.25厘後，即使當地經濟在第二季尾至第三季初陷入衰退也不會減息，料美股短期有調整壓力。不過，駐美國紐約的Global X ETFs首席投資總監Jon Maier及研究部主管Pedro Palandrani卻認為，不少壞消息已被市場消化，而從微軟（美：MSFT）有份投資的人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT近日面世隨即掀起全球熱潮、5日下載用戶已突破100萬可見，即使在高息環境下，具創新能力的美國科技股仍具備中長線投資價值。

美國聯儲局去年3月以來累積大幅加息4.5厘，聯邦基金利率上端現已升至4.75厘，令當地資金成本上升，不利科技股等增長股，故此，美股羅素2000指數的增長股去年平均下跌26.4%，遠大於價值股的14.5%跌幅；由於美國ISM製造業指數今年1月最新處於50盛衰分界線以下，預示當地經濟將出現衰退，除非該指數短期掉頭回升，否則增長股跑輸價值股的趨勢看來仍會持續（見圖1）。

不過，身在美國紐約、掌握當地投資市場脈搏的Palandrani上周在網絡會議上回應記者提問時指出，股市向來都是向前望的，不論聯邦基金利率將升至5厘甚至6厘、今年美國經濟可能衰退或上市公司今年盈利可能較差，美股早已有所反映，而投資者目前的關注點是，之後的情况可能會變得更好，他們會選擇性地投資一些具備結構增長潛力的主題，例如電動車、機械人及網絡安全等：「總而言之，我們踏入2023年後，對前景已更加樂觀」。

ChatGPT回覆提問：

料本周美股升

人工智能聊天機械人ChatGPT由微軟有份投資的初創公司OpenAI開發，於去年11月推出試用版。ChatGPT主要透過自然語言處理（Natural Language Processing）模型分析大數據，當用戶以文字輸入提問或敘述時，ChatGPT會分析文本的意涵，再輸出結果給用戶。而記者上周六晚上曾下載名為「Open Chat-AI Chatbot」的App，App內表示，使用ChatGPT技術，記者向該聊天機械人問及美股本周展望，獲回覆稱根據市場報告，受惠於上市公司的理想業績，美股本周預期會上升。

Palandrani指，ChatGPT推出市場短短5日，已獲100萬用戶下載，這是Netflix（美：NFLX）需逾3年半時間才可以達到的，由此可見消費者對人工智能服務有很大興趣。Jon則表示，ChatGPT的優點是容易使用，而且用途亦廣泛，可被視為微軟旗下一個革命性的服務。而Palandrani認為，除了由微軟支持的OpenAI可以開發出ChatGPT外，Amazon（美：AMZN）及Alphabet（美：GOOG）旗下Google由於同樣具備大量數據及強勁研發能力，將來也可以成功推出類似ChatGPT的App。

晶片股率先受惠機械人大戰

古語有云：「去開採金山的人未必每個成功及發達，卻一定為賣鏟子的人帶來生意」。Palandrani分析，暫時也未必可以知道哪一科技公司推出的人工智能聊天機械人最終獲市場認同、賺到可觀利潤，但可以肯定的是，隨着多家科技公司均擬進軍此市場，需要增加強大的電腦運算能力，提供相關晶片的供應商料會率先受惠。

Palandrani續說，ChatGPT等人工智能聊天機械人，所涉及的人工智能技術，與該行看好的機械人主題其實亦息息相關，而機械人主要是在工業層面應用人工智能科技；而Global X預測，隨着科技突破將令應用範圍增加，全球「機械人即服務」（Robots as a Service、RaaS）市場規模將由2021年的150億美元大幅增加至2028年的440億美元，即每年平均增長率為16.5%（見圖2）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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