經濟

投資界憂開先例 削港股交投量

【明報專訊】《證券經紀業務管理辦法》在本月底實施之外，耀才（1428）率先向部分客戶發通知，列明限期後只能平倉並限時提取戶口資金。有投資界人士擔心，若券商廣泛採用相關回應方法，不單中長線或削弱港股交投量，亦可能為港股短期市况帶來波動。另外，加上港交所（0388）電子新股平台FINI預期第3季落地，集中處理新股上市申請，杜絕重複認購，料對在新股市場活躍的證券商更不利。

恐損市場情緒 炒股或添波動

黃國英資產管理創辦人黃國英指出，即使內地客網上開戶炒股渠道受阻，仍有其他合法渠道及互聯互通南下交易，理論上對港股衝擊有限。但港股近期市况本已轉弱，部分內地客平倉加添藉口，仍有一定負面影響，尤其個別內地炒家參與程度較高股份。整體市場而言，又以科指及國指潛在利淡較恒指大，「滙豐（0005）應不會有什麼影響吧」。

有不願透露身分的證券業界人士亦指出，內地新的《證券經紀業務管理辦法》落實，由於一如過往不同的法規般，在行文上包涵甚廣，業界落地執行時，自然亦唯有先從嚴演繹，避免誤中法規地雷。這最終既影響內地居民經網上見證開戶，甚至業界先採取措施要求先結束戶口處理整頓。該等做法最終或影響到內地客入市，令市場交投受壓。

料對活躍新股市場券商更不利

另內地客在不同證券商重複認購新股普遍。新措施加上港交所推動的認購新股平台FINI，恐令內地客再難一人同時開設及操作多個戶口重複認購新股。即使新股氣氛再轉旺，錄數百倍甚至上千倍認購新股亦可能絕迹。加上FINI縮短凍資日數至T+2，以新股孖展認購貸款利息為主要收入來源的券商收入恐難復舊觀。

不過，恒豐證券董事長兼創辦人張華峰則認為，業界在港主要按照本地條例運作，就算內地改變程序，甚至香港推動實名制，都不太影響本地證券商，原因是本港證券商很難在內地辦理客戶開戶，估計主要影響的一群是內地證券公司在港業務居多。

他更相信新的舉措會令開戶運作改變，反而會增加透明度及規範性，不是凡持有內地身分證或居民證者均可搶購新股，這會改善過往抽新股時港人難以抽到的情况，會變得公平些。

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