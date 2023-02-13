經濟

中證監新規月底生效 或禁跨境網上開戶 有內地客遭耀才限平倉 待法規釐清

【明報專訊】中國證監會推動的《證券經紀業務管理辦法》（下稱「辦法」）將於2月28日執行，但是在執行前影響已現。耀才證券（1428）近日便向個別客戶發信表示，因部分證券商在內地非法經營跨境證券業務，他們待內地監管機構釐清法規前決定暫停該等客戶戶口，直到獲最新指引才繼續使用。受影響戶口只能沽貨平倉，並限時提取戶口內存款。有業界擔心內地監管機構將取締證券界過去為內地客開戶操作；立法會議員（金融服務界）李惟宏表示，若新舉措影響到行業收縮，定會跟進及反映意見。

明報記者 陳偉燊

業界促港府與內地溝通 釐清監管細則

據了解，受影響的耀才客戶主要為以中國內地身分證明文件開戶，此舉是回應管理辦法細則公布前的不明朗因素。有業界人士認為港府及監管機構應加入與內地當局溝通，盡快釐清跨境經紀業務的監管細則。但有了解港府立場的知情人士分析稱，政府一貫立場是在一國兩制大原則下，不便干涉內地法規，業界亦未有就中證監即將實施的管理辦法，大力促請財金官員向內地當局說項。

該名知情人士指出，券商到內地跨境吸客簽約開戶，在過去20多年從來都不容許，證券業界一般只是到內地推廣，並請內地客來港開戶。無論是外資大行的私銀大客，以至其他中資行香港分支的客戶，大致能遵守相關規定。只是過去數年中港交通受疫情控防控限制，多了網上經紀未按規定吸納內地客，並讓客戶以App平台落盤。現時內地與香港已通關，內地客來港開戶困難不大，開戶後亦可透過電話落盤，券商保持電話錄音紀錄即可。

「開戶及交易便捷程度不及從前，問題是內地客有多熱切買賣港股，券商有多想做這塊生意。」他認為在嚴格執行管理辦法後，網上經紀吸客較前困難，不排除其他本地經紀的業務機會反而增加。

李惟宏認為，內地推動新規範旨在保護客戶。由於當前市場存在不同開戶方式，加上證券商資本背景、性質各有差異，難言對整體行業的影響。他相信在港持牌機構已滿足香港證監會要求，並沒有問題。未來幾天他會與業界溝通、跟進。雖然目前未見嚴重影響，但是他說：「若發現影響到證券業界收縮，定會向當局反映意見。」

香港證券商協會主席陳柏楠表示，現時業界接受內地客經網上開戶並不罕見，如果「辦法」落實，料過往容許公安機關認證開戶人身分、內地律師行見證、成立內地公司以App及微信公眾號銷售金融產品，均有可能被叫停。影響所及，凡是在網上辦理開戶手續的業界，連帶在內地有牌照的證券商之港股及美股App也受影響。

富途：會根據行業規矩處理開戶程序

陳柏楠說，他不敢肯定落實《辦法》後會否引發內地投資者結束在港戶口，轉用港股通。更甚是一旦該等客戶未能順利結束在港戶口前平倉，他估計或對業界構成風險，同時由於過往不少內地投資者參與炒賣港股及認購新股，若該等客戶戶口結束，對業界自會產生影響。他指出：「業界尚未就此商討，因此須要跟進」。富途證券回覆，他們會根據行業規矩去處理開戶程序。直至本報截稿前，耀才證券未有回覆本報查詢。

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