微軟新版Bing不惜燒錢撼Google

資料來源：Yahoo Finance Tech、The Verge、金融時報

曾形容AI是「下一代主要電腦平台」的微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella），對於Bing挑戰Google似乎充滿信心。他向著名科技媒體The Verge旗下播客節目Decoder表示，搜尋（search）是最大軟件類別，將新一代AI引入搜尋引擎會帶來一種新思維，搜尋結果的相關性得到最大提升，「它不僅是一個搜尋引擎，也是一個提供答案的引擎——因為我們總會獲得答案」。

用戶指Bing部分答案無中生有

微軟表示，Bing建構於較ChatGPT更先進的語言模型，可接受用戶以自然語言提出的問題，讓搜尋過程更具對話性。展示搜尋結果的方式亦有改變，除了會列舉傳統的搜尋結果，也會加入聊天機械人即時生成的答案及建議。

不過部分用戶試用新版Bing後反映，Bing自動生成的答案有時與事實不符，甚至無中生有，認為必須核實AI答案，並判斷答案是否存在誤導或偏見。這技術雖然噱頭十足，但現階段的準確度仍有待提升。納德拉亦稱，使用AI聊天機械人來補充，甚至取代互聯網搜尋，將會為搜尋服務供應商帶來成本大幅上漲的前景，搜尋業務的高利潤率亦將被摧毀。OpenAI行政總裁Sam Altman表示，ChatGPT的營運成本極高，機械人每次聊天也要花幾美仙。據馬里蘭大學電腦科學專家Tom Goldstein估計，若每天也有數以百萬用戶找聊天機械人談話，OpenAI每天至少要花10萬美元。

引進AI聊天機械人 微軟CEO：勢摧毀搜尋業務高利潤

納德拉向《金融時報》表示，搜尋引擎引入AI聊天機械人後，毛利率將永遠下降。但他稱，願意接受搜尋業務「非貨幣化」，以換取機會蠶食Google業務。他說，微軟必先建立具競爭力產品，只要爭取到一些額外的市場份額，無論是在瀏覽器市場，還是在搜索引擎市場，「這對微軟來說都是巨大的機會」。

微軟去年全年通過搜尋業務及領英（LinkedIn）獲得180億美元的廣告收入。相比下，Google僅第四季的廣告收入就達590億美元。面對微軟在搜尋引擎市場展開攻勢，Google上周馬上發布自家研發的AI聊天機械人Bard。不過Google似乎出師不利，其上周一（6日）發布的Bard宣傳片，被發現錯誤指出「韋伯太空望遠鏡拍攝了第一張太陽系以外行星的照片」，令Google母企Alphabet市值蒸發千億美元。

值得注意的是，支援Bard是Google開發的AI對話應用語言模型（LaMDA）。Bard目前依賴需較小運算能力的LaMDA版本執行任務，目標是服務更多用戶。由微軟支持的ChatGPT，近期多次因用戶急增而超出負荷。

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