市場候通脹數據 納指先回軟 分析：港股調整未完 料反覆向下

明報記者 蕭嘉聰

美國2年期債息上周五一度升至4.53厘；10年期債息亦曾升至3.749厘，拖累納指受壓，收市報11,718點，跌穿10天線（11,842點），技術走勢稍差。總結一周表現，三大指數同樣以納指表現最差，累跌2.41%；道指及標指分別跌0.16%及1.11%。

著名投資者爭入董事局 Tesla周五跌5%

據外電報道，持有特斯拉（ Tesla，美：TSLA）約44萬股的著名投資者Ross Gerber正爭取成為集團董事局成員，以約束行政總裁馬斯克（Elon Musk）的行為。他指出，特斯拉「是時候成長」，應建立自己形象，而非單是圍繞馬斯克，消息拖累特斯拉上周五股價收市急跌5.03%。其他大型科網股亦回軟，Meta（美：META）及亞馬遜（美：AMZN）分別跌逾2%及0.6%（見表1）。此外，召車軟件Lyft（美：LYFT）首季盈利指引遠遜市場預期，收市大跌36.44%至10.31美元。另一方面，俄羅斯宣布下月擬減少石油產量，刺激國際油價單日上升逾2%，一周累計更升逾8%，是去年10月以來最大單周升幅。

美再傳禁投資中資科企 京東百度美股急挫

再有外電引述消息報道，美國政府計劃完全禁止企業投資中資科技公司，包括高端晶片、AI等行業，並加強對其他公司的審查。金龍指數上周五急跌3.66%至7530點，京東（美：JD）及百度（美：BIDU）分別大跌5.7%及6.13%（見表2）。

恒指夜期上周五收報21,061點，跌171點，較恒指收市低水129點；港股ADR比例指數收報21,033點，跌0.74%或156點，美團（3690）ADR較港收市價跌0.86%；小米（1810）跌逾0.74%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，近日科網股從ChatGPT熱潮冷靜下來，跌勢反映過去升幅過度炒作，在AI技術的熱潮以外，新經濟股實際業務仍較穩健。

他又稱，港股早前在3個月內急升約8000點，過去兩周只回調1200點，相信現時仍未完成調整，預計將反覆向下，加上領展（0823）上周五宣布世紀供股，周一開市氣氛將稍有影響。