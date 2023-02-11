Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年2月11日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
領展五供一 折讓30%籌188億 港13年來最大供股 CEO料短暫影響派息
無迫切資金需求已伸手屬罕見
傳美限制投資中國科技 港股挫433點
美銀：中資股反彈空間大 首階段靠估值上升帶動
渣打：阿布扎比銀行未為收購評估
九倉九置齊發盈警 料盈轉虧
港美息差15年最闊 港匯觸7.85 金管局或出手接錢 銀行結餘料再跌
內地1月人幣貸款增4.9萬億 創歷來單月新高
火必擬擴大港業務 押注政策轉向支持虛幣
日央行非「大鴿派」接棒 圓匯漲 媒體：經濟學家植田和男獲提名接任
英GDP按季持平 避過技術性衰退
雅虎新聞集團 加入裁員大軍
Adidas：與潮牌Yeezy割席後 營業利潤料少42億
CCL返160 按周升1.3%逾年半最勁 業界：已轉勢回升 料復活節前後升破170點
太古城年半來首複式成交 實呎2萬低高峰25%
寶豐路住宅地收10標 7個月來反應最佳
財團近皇后山邨地申建4091伙住宅
愛海頌劈價推售18伙即晚售罄
陸振球：買領展供股勝買樓收租
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
領展五供一 折讓30%籌188億 港13年來最大供股 CEO料短暫影響派息
無迫切資金需求已伸手屬罕見
傳美限制投資中國科技 港股挫433點
美銀：中資股反彈空間大 首階段靠估值上升帶動
渣打：阿布扎比銀行未為收購評估
九倉九置齊發盈警 料盈轉虧
港美息差15年最闊 港匯觸7.85 金管局或出手接錢 銀行結餘料再跌
內地1月人幣貸款增4.9萬億 創歷來單月新高
火必擬擴大港業務 押注政策轉向支持虛幣
日央行非「大鴿派」接棒 圓匯漲 媒體：經濟學家植田和男獲提名接任
英GDP按季持平 避過技術性衰退
雅虎新聞集團 加入裁員大軍
Adidas：與潮牌Yeezy割席後 營業利潤料少42億
CCL返160 按周升1.3%逾年半最勁 業界：已轉勢回升 料復活節前後升破170點
太古城年半來首複式成交 實呎2萬低高峰25%
寶豐路住宅地收10標 7個月來反應最佳
財團近皇后山邨地申建4091伙住宅
愛海頌劈價推售18伙即晚售罄
陸振球：買領展供股勝買樓收租
周末睇樓好去處
領展五供一 折讓30%籌188億 港13年來最大供股 CEO料短暫影響派息
無迫切資金需求已伸手屬罕見
傳美限制投資中國科技 港股挫433點
美銀：中資股反彈空間大 首階段靠估值上升帶動
渣打：阿布扎比銀行未為收購評估
九倉九置齊發盈警 料盈轉虧
港美息差15年最闊 港匯觸7.85 金管局或出手接錢 銀行結餘料再跌
內地1月人幣貸款增4.9萬億 創歷來單月新高
火必擬擴大港業務 押注政策轉向支持虛幣
日央行非「大鴿派」接棒 圓匯漲 媒體：經濟學家植田和男獲提名接任
英GDP按季持平 避過技術性衰退
雅虎新聞集團 加入裁員大軍
Adidas：與潮牌Yeezy割席後 營業利潤料少42億
CCL返160 按周升1.3%逾年半最勁 業界：已轉勢回升 料復活節前後升破170點
太古城年半來首複式成交 實呎2萬低高峰25%
寶豐路住宅地收10標 7個月來反應最佳
財團近皇后山邨地申建4091伙住宅
愛海頌劈價推售18伙即晚售罄
陸振球：買領展供股勝買樓收租
prev
next